郭富城拍戲抽離唔到　靠玩呢樣嘢減壓

天王郭富城（城城）以形象大使現身電競賽車錦標賽活動，他自言因為家中2位小寶貝年紀太細，所以有犧牲一部分玩電競時間陪小朋友，問到湊小朋友會出動到「電子奶嘴」即電子產品？他說：「細啲嘅時候有，但都會安排一個時間，可能係15、30分鐘，再大啲佢哋就唔需要。」

屋企有專業賽車裝備

他透露家中設有專業賽車裝備，例如有專屬的座位及軚盤，可以用來練習，之前曾參與業餘比賽、亦有自己車隊，不過去年因疫情而有好多地方都沒有賽事，惟有玩住電競止癮：「虛擬世界同真實賽車一樣，可以用嚟熟習跑道，玩啲專業虛擬賽仲會Full Gear上陣戴埋頭盔，玩完真係會成身汗，可以鍛煉專注力同體能。（如果賽事重開會落場？）賽車呢個運動可以令我減壓，因為有時工作要飾演沉重角色抽離唔到，當然依家再加埋同小朋友出去玩都會減到壓。」

發掘有潛力電競手

他續謂是次錦標賽活動有自家慈善基金參與，有籌款成分，希望可以藉此幫助基層人士：「玩電競漸趨流行，會喺呢次比賽入面發掘啲有潛力、潛質嘅電競手，因為勝出者係會落真實賽道比賽，就可以訓練佢哋，同時又可以推廣呢項運動。（會畀Tips勝出者？）今日（港產世界級車手）歐陽若曦應該會到場，佢曾代表香港出戰唔同地方嘅賽事，掉番轉頭我想請教佢。」