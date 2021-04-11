囝囝生日做善事　黎諾懿孖康華派物資氹老友記

藝人黎諾懿向來熱心公益，今日他為4歲生日的兒子「小春雞」舉行慶祝派對，都不忘在生日會前抽空，與拍檔康華支持「有艇搭」，到粉嶺做義工向老友記派發食米糧油，為慈善不遺餘力。雖然他們均戴上口罩，但不少公公婆婆都認出他們，熱情地上前合照，又大讚他們真人靚過上鏡，更緊握他們雙手道謝，場面溫馨。而素有做義工經驗的黎諾懿，不但彎腰兼雙手遞上物資，更「賣口乖」與長者們有講有笑，打成一片。

至於康華則透露原來昨晚為新版劇集《十月初五的月光》開工至凌晨2、3點，但都堅持今早做義工：「咁啱知道今日唔使開工，我就好想嚟支持一下。本身諗住今朝咁早就開始派米，都擔心會唔舒服，點知見到現場嘅公公婆婆咁熱情、踴躍之後，我反而好精神完全唔覺攰，做多啲善事，人真係會開心啲。不過今日都幾曬幾熱，我見佢哋咁早嚟排隊都擔心佢哋辛苦，所以即刻攞啲水畀佢哋，同派得快手啲，等佢哋唔使等咁耐。」

她續指以往都曾到社區會堂唱歌給老友記聽，但如此近距離做義工則是第一次：「個感覺好唔同，當佢哋捉住你隻手，真係感受到佢哋嗰種滿足、喜悅，經過今次之後，我好想嚟緊都可以參與多啲義工活動，所以都即刻同主辦單位講，又搵番啲做社工嘅朋友，叫佢哋下次有活動一定要預埋我。」