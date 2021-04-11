搶試春茶　頂級明前龍井

春茶上市，最受矚目就是明前龍井，茶葉專門店福茗堂國家級評茶師Ann指茶樹經過冬天後，養分豐富，明前龍井是指在清明節前採摘最嫩的嫩芽，沖泡出來的茶湯，滋味最好。頂級的明前龍井主要在杭州西湖區出產，審評時有五大要點，茶葉外形扁平光滑而有糙米顏色，選用瓷器以攝氏85度水浸泡約1分鐘，湯色嫩綠明亮、氣息嫩香清爽，輕呷感受到鮮醇的滋味，再看看已浸泡的茶葉，依然保持嫩綠明亮。

除此之外，100%手工龍井茶很講究炒茶師傅的炒製方法，茶葉同樣扁平而帶糙米色，湯色嫩綠而富嫩香，入口鮮醇回甘。配龍井最好選擇清新而富鮮味的菜式，蒸煮的方法和清新的海鮮、蔬菜等都很合適。中環米芝蓮二星的營致會館推出的濃雞湯杞子浸花膠，雞湯的鮮味和龍井的鮮爽相當匹配，另一道珊瑚金菇釀竹笙卷，鮮味的蟹黃配上清新的竹笙和金菇，再來一口茶湯，將龍井的鮮醇完全表現出來。

中環米芝蓮一星的都爹利會館的金魚餃，餡料是鮮蝦肉加炒香的烏魚子醬，經蒸煮後散發的鮮香，和龍井相輔相成。「蟹皇汁煎溏心鮮元貝」，元貝輕煎外表，吃完再呷一口茶湯，可讓味蕾Refresh。

春天除了龍井，綠茶還有不少選擇，如傳說備受康熙欣賞的碧螺春、甘醇而香氣持久的安吉白茶、清香高爽的六安瓜片，以及帶花香的太平猴魁都屬綠茶。除新推出的傳統中式茶湯，Tea WG近日亦有不同的拼配綠茶，全新2021限定頂級訂製茗茶系列的永恒之櫻茶，帶有櫻花和綠杏仁的氣息，清新宜人。精選綠茶系列則有加入水果的「蝴蝶夫人之茶」、香柚早餐茶，拼配野生大黃的「香港週末之茶」、辛香的摩洛哥薄荷綠茶等，任君選擇。