黃德斌為密會舊愛放狗解畫：好對唔住老婆！

「好男人」黃德斌被指與舊愛兼經理人Ivy傳緋聞，2人多次被影到一齊去放狗，德斌今晚為《最後一屆口罩小姐選舉》擔任評判，對此，他說：「大家笑吓啦，真係好搞笑，Ivy係我經理人，自從2017年我離開無綫後，佢就做我經理人。（搵舊愛做經理人？）都分開咗咁多年，關係一路都好好。（你太太唔認識佢？）太太係知佢做我經理人，但冇需要特別叫太太去見佢，所以太太咪唔知佢係邊個，只係冇見過面而搞出咁嘅事。」

罰頂痰罐

他表示Ivy會繼續為他傾工作，問老婆可會介意？他說：「唔介意。（但你使唔使輔導佢？）梗係要，無啦啦走埋去佢身邊咁樣搞佢。（使唔使跪玻璃？）頂痰罐添，咁樣可能好啲嘅。」他多次重申太太不是圈中人：「咁樣走埋去問佢，佢都會唔開心，今次真係好對唔住老婆，搞到佢咁唔舒服，下次真係要問，問我先。（下次仲會放狗？）一齊放啦（指3人），依家呢個年紀仲有Market係咪要講聲多謝，社會仲關心呢啲嘢咩？大家當笑話啦。」他再解釋和Ivy去放狗，因為他鍾意行山，但又要跟經埋人傾工作，而對方要放狗，所以大家才一齊放狗。

審美準則

此外，第1次做選美評判的他，被問到審美準則，他說：「梗係要口罩夠靚啦！」其後他認真表示要睇參賽者的才藝及臨場發揮，候選佳麗經過長時間訓練，身形都唔同晒，可想而知她們幾有決心想做好今次件事，他說：「我冇乜心水，我第1步會睇眼，因為有啲眼睛好懾人，不過都要睇整體嘅。」