《開心大綜藝》首播大晒冷！港姐團晒舞功　劉佩玥谷事業線

無綫全新綜藝節目《開心大綜藝》在將軍澳電視城進行首集直播，對撼ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》，主持陣容強勁，包括森美、林盛斌、阮兆祥、陸永、C君、陸浩明、方力申、伍詠薇、江美儀、麥美恩及馮盈盈，首集嘉賓有朱晨麗、劉佩玥、鄧佩儀及張秀文等靚女坐鎮，現場招待近200名觀眾，全部來自非牟利慈善機構，場面熱鬧，而曾志偉、王祖藍及何麗全等高層也有到場支持，明顯相當重視。

港姐朱晨麗（朱朱）、劉佩玥（Moon）及鄧佩儀（Gloria）以壓軸身份表演跳舞，3人均悉心打扮，其中Moon微谷事業線。問到朱朱缺席早上的拜神儀式，她解釋：「因為尋日返到屋企見暈，我估係操勞過度，休息咗一晚先好番啲，依家冇事。」Gloria就指之前因經期而影響表現，Moon練舞時亦扭傷頸，3人今日都算是頂硬上，她們希望聯同其他舞蹈員及排舞師帶來一個熱血的演出，又笑言今次表演喚醒到她們的跳舞細胞，希望再有舞蹈演出機會。講到心情，Moon表示：「雖然拉傷頸，但唔太擔心，不過心情好緊張，緊張過選港姐。」Gloria自言未識驚，可能要入到後台才會緊張。

另外，吳嘉儀、黃頌明、姜麗文及張秀文裝扮韓國女團BLACK PINK變「BACK PAIN」，何遠東、鄧智堅、張翼東、吳佩隆、郭子豪及李頊珩就扮韓國人氣男團BTS。