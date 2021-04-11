笑到喊！阮兆祥做「張竹笙」　陸永扮「圓教授」

《開心大綜藝》開場後突然話要播放疫情記者會，由阮兆祥扮演「張竹笙」醫生、陸永扮「圓教授」、王祖藍就扮高官，扮得入型入格，他們又大玩高層，指患者有變矮病徵，而患者正是王祖藍及曾志偉兩大高層，在旁的伍詠薇笑到喊。

另外，日前在無綫新聞直播時有巿民向鏡頭豎中指及爆粗，在節目中亦再次呈現作惡搞，並再將姜濤擺上抬，指非常歡迎他，又自嘲話：「我哋唔會再迷失多個10年，因為有《尋人記》。」最後三人合唱《祝君好》，正經地表示要向醫護人員致敬，幽默之中為疫情打氣。

王祖藍扮相及動靜維肖維妙，令觀眾捧腹，他接受訪問時表示：「今日係第1集，所以點都要下苦功，多謝工作人員提醒我，甩鞋、飲水、托眼鏡都係指定動作。（研究咗幾耐？）我有睇新聞嘅，今次係想緊貼多啲時事，所以先有呢個構思，聽到觀眾反應好，都幾滿意，物以罕為貴，所以我未必集集都有呢啲扮嘢同亮相，但如果觀眾反應好會捲土重來，我都扮過好多高官。」問到節目再次重提姜濤，會否擔心又被圍攻？他說：「唔係，我哋持開放態度，我都講明又Mirror又Error又唔好意思，都只係玩吓。」