熊切朝美　熟女再彈起

有人話：「女人三十爛茶渣」，筆者當然唔認同喇，家陣啲女人咁識得保養自己，化妝Keep Fit瓣瓣精，就算四、五十歲都可以好迷人。正如喺美女如雲嘅日本寫真界，有唔少熟女嘅吸引力比起一班十八廿二嘅美少女有過之而無不及，38歲嘅熊田曜子、45歲嘅岩本和子，同埋40歲嘅熊切朝美都係好例子！

一身古銅色肌膚嘅朝美，面上帶有一種溫文儒雅嘅感覺，笑起上嚟仲散發出強烈嘅陽光氣息，身材方面亦Keep得好弗，呈現出玲瓏曲線，肉地又夠結實，最難得係一對E Cup美巨乳十分堅挺，完全無因為年紀大咗而走樣，所以有人狠批佢嘅前男友演員片岡愛之助走寶。

鬥心強大

講起感情生活，朝美真係遇人不淑！2013年同片岡愛之助公開拍拖，點止熱戀兩年後就鬧分手，原因係男方搭上知名女星藤原紀香，有小道消息指佢鍾意新歡個胸大啲喎！飽受情傷嘅朝美，冇因為咁而自暴自棄，事關佢嘅藝能生涯都經歷幾許波折，早已練成極強鬥心。話說佢喺1998年加入美少女組合Checkicco，但冇耐就散Band，搞到冇嘢撈，惟有走去做跳舞女郎，好彩之後有電視節目搵佢表演，仲有機會拍寫真，佢喺嗰一刻就立下決心，唔成功翻身就要跳懸崖，所以有人稱佢為「懸崖偶像」。不過，朝美嘅星運一直處於半紅不黑嘅狀態，直到上年重新喺寫真界出發，拍咗一輯火辣靚相，人氣隨即爆升，希望佢嘅光芒唔會係剎那光輝喇！

熊切朝美

年齡：40歲

身高：5呎4吋

三圍：34-23-33