限制級靚位　對號入座

讓座畀有需要嘅人係常識吧！不過，有啲座位屬限制級，僅限成年人先啱坐，講緊係情色字海中嘅「Seat」（座位），原來呢個字可以衍生出令人想入非非嘅含意，好色之士不妨對號入座！

【Seats of Honor】股惑到爆

除咗解作座位外，「Seat」亦可解作臀部，最常用喺褲子嘅Pat Pat位。正因為呢個緣故，衍生出「Seats of Honor」呢個情色俚語，意思係巨臀咁解，呢種身形最啱出股惑！

【Back Seat Sex】車震誘人

講起「Seat」，如果有人撩玩「BSS」，你明唔明白佢嘅意思？原來「BSS」嘅全寫係「Back Seat Sex」，中文解做後座性愛，換句話講，佢想同你喺汽車嘅後座度曳曳，但玩時玩，小心畀人照田雞。

【The Love Seat】高潮體驗

性愛體位有好多花式，原來有一招同「Seat」有關，就係「The Love Seat」，玩法同反向騎乘式差唔多，分別在於女方喺過程中，雙腿夾緊，雙手要按喺男伴嘅臗關節上借力。據性學家表示，由於女方可以用雙手嚟借力，騎速可以快過反向騎乘式；與此同時，因雙腿夾緊，私處變得緊窄，令摩擦度大大提升，快感自然可以大大增強。

【Meat Pushin in the Seat Cushion】玩人肉Cushion

美國四仔有套作品叫《Meat Pushin in the Seat Cushion #2》，由Evolution Erotica喺2006年推出，Tom Byron執導，仲搵嚟當年紅極一時嘅Lauren Phoenix、Jessica Darlin、Arianna Jollee等脫星演出，故事講述呢班好色女郎勁愛騎乘，由於佢哋擁有豐乳肥臀嘅火辣身材，玩肉體碰撞嗰刻特咂震撼，加上發出響亮嘅啪啪聲，被好多四仔迷奉為經典情慾之作，其中以當年只係25歲嘅Lauren Phoenix最得人歡心，淨係嗰個36吋美股已經夠晒搶鏡。

同場加映：《EVERYWHERE全裸》

日本AV嘅題材多元化，當然有同座位有關嘅佳作，特別推介Prestige喺2013年推出嘅《EVERYWHERE全裸》，故事講述主角彩美旬果係一位露出狂，最鍾意喺公共場所展露自己33D-23-33嘅美好身材，仲會色誘身邊嘅男士……呢位1993年出生嘅女優，唔止身材正，個樣仲好鬼索，出道後，人氣高企，好可惜佢喺2019年3月因個人理由宣布引退，想睇吓佢喺床上嘅美態，惟有重溫舊作了。