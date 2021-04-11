同老公關係有變　葉童直言要空間：好需要分開

影星葉童與丈夫陳國熹由拍拖到結婚數十年，至近年關係「有變」！葉童自爆疫情下工作量減少，夫妻相處時間變多，覺得失去私人空間：「好需要分一分開！」

金像影后葉童近日客串ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》，同劇以新演員居多，與混血美女盧慧敏飾演母女，個性極端的她不願與女兒來往。入行多年演過無數角色，葉童坦言被此角色考起：「我冇做過媽咪，對角色有啲懷疑，唔知點去演媽咪唔要同女一齊、唔想見！我唔介意演媽咪，但捉唔到個感覺，點解可以完全唔想見個女？呢個係乜嘢感覺？冇信心演一個我唔了解嘅角色。」後來她跟導演分析後，決定一試。

愛上做家務

劇中她的角色獨斷獨行，但她笑言真實的葉童是懶懶閒、拖泥帶水、常找藉口。但自從爆發疫症後，其生活從此改變，以前她覺得必須煲劇、睇戲，現在則愛上做家務、煮飯和運動：「疫情初期真係睇好多戲，但只係睇，好似冇做過任何嘢，咁多年累積睇咗咁多戲，我演技係咪好咗呢？我又唔覺特別好咗，忽然之間，唔好睇戲喇！早睡早起，做運動做家務。」

她發覺簡單生活更貼近大眾：「發覺從前唔係咁貼地，有一種憑感覺去揣摩角色，依家雖然平淡過日子，但有樂趣。」不過因留家時間多，開始想與老公保持距離，她說：「好需要分一分開，要小小空間，話題就可以討論多啲。（你包容佢多啲？）係佢包容我多啲，我唔係一個稱職家庭主婦，某程度上我係藝術家嚟，藝術家梗係需要被包容，哈哈！兩個人一齊係互相體諒、包容。（你哋關係點？）關係OK，但大家都需要啲空間，疫情唔可以去街，佢又冇工返，大家喺同一個空間生活，但可能做唔同嘢，佢睇電視，我就入房睇書、打機。」

讚盧慧敏靚女

她笑言以前老公經常給予演戲意見，但現在她直言不想問：「依家我有啲反叛囉！寧願角色出咗嚟，佢睇完畀意見。」提到「囡囡」盧慧敏，葉童即讚不絕口：「佢好靚女，又高腳又長。（似你入行時？）佢條件好好多！我哋出道嘅年代冇咁多競爭，依家競爭大啲、辛苦啲、多啲要求，如果我喺依家年代，未必出到嚟囉！」