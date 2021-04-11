《伙記辦大事》視帝重逢！歐陽震華馬德鐘雙雄博弈

兩大視帝歐陽震華（Bobby）與馬德鐘（Joe）在新劇《伙記辦大事》中正面交鋒，劇中價值觀異迴的2人，互不相容，棋逢敵手。戲外他們惺惺相惜，Joe指角色變化大，演得過癮，又讚Bobby是劇組開心果，合作感幸福，而Bobby稱多年後跟Joe大演兩雄對壘戲碼，火花爆棚。

陳耀全監製的無綫新劇《伙記辦大事》由兩位視帝歐陽震華與馬德鐘攜手主演，劇中一個是交通部意外調查組總督察，一個是正義律師，兩雄相遇，在精密布局下，展開連場鬥智鬥力的對決。新劇於4月12日起，逢星期一至五晚上9時30分在翡翠台播出。

Bobby憑獨特的查案手法而屢破奇案，在警界封神，卻因一宗桃色緋聞令他晉升失敗，最後由G4調往交通部意外調查組，期間與重案組警司萬綺雯結下不解緣，並在組員楊明及賴慰玲的協助下，合力追查懸案。至於原是測算師的Joe因遇人不淑而犯上官非，後憑自己努力終成功脫罪，更成為律師，幫助弱勢社群，偏偏胞弟敖嘉年是社團中人，而心愛的女人陳瀅又是邊緣少女，為了維護2人令正義的他逐漸變質，並觸發他與Bobby的矛盾與角力。

再次合作感幸福

Joe大讚劇本將其角色寫得立體及有深度：「個角色經歷好多心路歷程同變化，演起嚟好過癮。同Bobby好耐冇合作過，就算之前合作都唔係好多對手戲，今次喺劇上對壘，覺得好幸福同開心，佢係一個開心嘅人，好照顧身邊人，希望觀眾可以睇到我同佢嘅火花。」

Bobby則說：「今次同佢合作，佢已經成為一個資深演員，大家擦出好多火花。最初聽劇本時，我好想試吓Joe嘅角色，不過監製同編審都一致認為我做督察比較合適。」他笑言初時以為做交通部，在劇中一定要揸電單車，但原來其角色只需坐警車。講到跟老拍檔萬綺雯再合作，默契十足，他笑說：「佢除咗做戲裏面嘅角色，戲外亦都係我嘅監護人，有時我有好多情緒上嘅問題，例如唔夠瞓、天氣熱我會扭計，佢喺度就會軟硬兼施對付我，咁我就可以回復正軌繼續拍攝，所以萬綺雯都功不可沒。」

萬綺雯忍笑箝制Bobby

萬綺雯在劇中飾演重案組警司，是又叻又有知性的女人，跟Bobby合作查案時暗生情愫。她自言今次角色算是演藝生涯中較有難度：「最難係要好嚴肅、好冷靜、盡量唔好笑。」講到拍攝趣事，她笑言離不開Bobby：「佢係一個長唔大嘅細路，一時畀佢激死，一時畀佢笑死，有我喺度佢會聽話啲，佢又會好多鬼主意，所以拍得好開心。」

陳瀅犧牲長髮行蠱惑

而陳瀅飾演物流公司太子女，亦是蠱惑女一名，她坦言為角色犧牲了一把長髮，亦要應付飛車等動作場面。談到跟馬德鐘演情侶，她指無論談情及爭執的場口，都演得十分到位：「第一次同咁成熟嘅前輩合作，佢教咗我好多嘢。我哋有一幕水底接吻戲都好難忘，拍攝時有難度，唔可以化妝又擔心頭髮遮面，希望出嚟效果有美感。」

鄭子誠「奸人」歸位

賴慰玲劇中飾演Bobby的副手，與劇中大奸角鄭子誠有過一段恩怨，後因一宗交通意外而揭發，更成為Bobby與Joe矛盾百熱化的導火線。賴慰玲本身甚有喜感，節奏掌握很強，跟喜劇高手Bobby交手火花四濺，表現令人驚喜。至於鄭子誠相隔多年再飾演奸角，角色更是喪盡天良、無惡不作，敬業的他坦言完全沒有包袱，完全豁出去。