浩南奪口罩小姐雙料冠軍　拎5萬獎金請食飯

ViuTV另類選美比賽《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽，今晚舉行，出爐雙料冠軍「浩南」鄭伊琪，同獲服裝與口罩搭配獎，受訪時表示冇諗過拎冠軍，一心想攞服裝獎，更抵死自爆男友都對她零期望。

講到她獲5萬元獎金，她指會請全體食飯，四人一枱。談及她為節目狂減11kg，浩南透露費時3個月收身，又指之後想入行做綜藝及飲食節目主持，問到會簽ViuTV？她說會再作考慮。

多謝吳業坤幫手拉票

任職化妝師的「阿姨」徐蒨寧獲亞軍，賽後其老公、3歲囡囡及奶奶驚喜到場送花祝賀，她興奮話意想不到會攞獎，小朋友給予自己好大支持、鼓勵，問到老公是否睇好拎冠軍？她說：「喺佢心目中我係冠軍！唔使估！」講到吳業坤以無綫藝員身份落力幫手拉票，她感動說：「好多謝佢一直以嚟嘅支持，佢算係我早期幫手化妝嘅藝人，冇架子又好Nice。」問到之後會捨棄化妝師一職改入行做藝人？她笑話參選得都想入行：「老公畀我好大嘅支持，仲有全能嘅奶奶，佢幫手湊小朋友。」

得季軍感失望

另外，季軍「細細粒」馮寶欣受訪時，坦承對賽果有少少失望，因為參加得比賽都想攞冠軍，但認為浩南是實至名歸，問到是否輸身高？她說：「本身都冇咁諗，細細粒都有內、外在美、得意同靚，但點知好多人都覺得係輸高度。」現任網紅的她，表示有機會都想簽ViuTV拍攝旅遊節目，玩多啲增廣見聞。