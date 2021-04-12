【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初一庚寅木開日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：開業、移居、立約

忌：祭祀、結網、醞釀

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、5、7、0

幸運顔色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

貴人助力強，多與共事者溝通，可化危為機。

金牛

事業運不佳，工作應接不暇，易遭小人暗算。

雙子

情緒起伏，處事患得患失，稍有不順即動氣。

巨蟹

財運好壞參半，宜分散投資，做好風險管理。

獅子

易被瑣事纏擾，遇上問題不要急於作出決定。

處女

可於社交場合獲得商機，敢於行動將可獲利。

天秤

適宜與人合作，可從中獲得有利求財的資訊。

天蠍

人氣弱，易跟另一半不咬弦，宜獨處靜一靜。

人馬

待人謙遜可提升人氣，成為事業發展的資本。

山羊

工作得心應手，但不宜太好勝，以免招人妒忌。

水瓶

感情關係建基於互相尊重，要多了解對方想法。

雙魚

多愁善感，不利談情說愛，易與另一半生嫌隙。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）雞 多是非

鼠

生氣勃勃，處事游刃有餘，可接受新挑戰。

牛

桃花運強，多與另一半交流，有助感情升溫。

虎

事業運極好，工作表現得到公司上下認同。

兔

人緣佳，精神好，遇上困難也能成功克服。

龍

事業上有點不如意，幸好有朋友拔刀相助。

蛇

易被事情表面所吸引，或會出現判斷錯誤。

馬

儘管有點忙碌，但處事井然有序，問題不大。

羊

運氣下滑，提防因一時糊塗而招致財物損失。

猴

是日沖煞，忙個不停，但收穫卻遠低於預期。

雞

已有伴侶者易因瑣事爭執，理智有利解決分歧。

狗

心思縝密，再複雜的工作任務也能應付自如。

豬

工作高效，又有貴人相助，有望在公司上位。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

找到屬於自己的位置

一命二運三風水，好多人因某種緣故而遇上不順利，往往會尋找相關改運或開運方法，但不是放個財箱在某些方位，或攞了甚麼物件就可以改運。除了要認識自己的五行所需和欠缺，自身處於甚麼大運中（四柱八字可計算得知），亦要知道歲運，加以配合調節。

今年辛丑（牛）年是水運不及的中運，但去年鼠年和今年牛年的金運比較強，因此五行缺金的人士會得到一些滋潤，反觀，寫稿前的月份，雨水比往年少，一般在清明節前後雨紛紛也不常出現，亦應了今年歲運缺水的情況見証。

由於今年歲運五行缺水，即大部分在立夏5月至8月出生的人要多留意身體，特別是腎、膀胱、小腸、心血管。風水助運的做法可在床邊放瓶水，不論甚麼時間起床，到浴室從頭到腳沖洗，或多些游泳、多用藍白色東西、減少家中植物等。

有一個巧合案例，我狗狗獸醫的大仔，過年前出現嚴重過敏，全身及面部出現許多浮起的紅疹，他是一個愛美大學生，影響情緒不安，看了皮膚科也得不到改善，當這件事傳到我耳朵，我叫他媽媽立即檢查大仔所屬方位（東方）有沒有太多雜物和發霉的東西，原來該處有個霉爛的櫃，當下將它拆除更換，結果奇蹟於兩天後出現，紅疹減退，現已回復靚仔，重拾自信。

之前文章已提到每個方位代表不同家庭成員，可查網上紀錄。天道循環，隨順為安，古聖先賢，慈悲眾生，導航指引，去除自以為是，身心歸於自然，覺悟人生，不虛此行。