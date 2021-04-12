東方日報C1：無綫撼ViuTV！祖藍玩自嘲搶分　「口罩波霸」擺尾彩

自無綫高層曾志偉上場宣布大搞綜藝後，外界焦點均落在昨晚的頭炮《開心大綜藝》，對撼ViuTV的《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》！兩台短兵相接，立見真章，前者發揮扮嘢本色玩自嘲笑到喊，反之後者略為遜色，尤幸34C「波霸阿姨」徐蒨寧以泳裝上陣搶眼球並勇奪亞軍，挽回分數。

無綫昨晚於電視城舉行大型綜藝節目《開心大綜藝》首播，除了森美、林盛斌、馮盈盈、阮兆祥、組合農夫、伍詠薇等擔任主持外，朱晨麗（朱朱）、劉佩玥（Moon）、張秀文、鄧佩儀（Gloria）及郭子豪等花旦小生亦現身參與，眾星既扮演韓國男團、女團，又分組玩遊戲，非常熱鬧，現場招待200名觀眾，而無綫高層曾志偉、王祖藍及何麗全均有出席，顯然重視節目。

早於昨日拜神儀式上，志偉已就晚上將對撼ViuTV節目信心滿滿，指對家僅得4點收視，只能與J2台比較，實行向旗下藝人派定心丸。果然至晚上節目甫開始已掀起高潮，眾星一輪勁歌熱舞後，便加插無綫向來拿手的搞笑扮嘢環節，主持陸浩明突然表示要播放疫情記者會，由阮兆祥扮演張竹笙醫生、陸永扮圓教授、王祖藍則化身高官，扮得入型入格，期間眾人更大玩高層，指患者有變矮病徵，患者正是祖藍及志偉，引得全場爆笑，在旁的伍詠薇笑到喊。而日前無綫新聞進行直播時，有市民向鏡頭豎中指及爆粗，節目中亦再次呈現惡搞，並把姜濤擺上枱，指無綫大門非常開放，歡迎對方現身，又把日前大股東黎瑞剛狠批無綫「迷失十年」自嘲一番：「我哋唔會再迷失多個十年，因為有《尋人記》。」最後3人合唱《祝君好》，一臉正經向醫護人員致敬，寄望疫情快點過去。

劉佩玥谷線頭

之後於遊戲環節「我要爭上位」，一眾藝員玩爭櫈仔，玩得相當忘形的郭子豪因衝力過猛，整個人壓在麥美恩身上，兩人齊齊跌落地，麥美恩玩到衫鈕爆開，在鏡頭前狼狽整理。

祖藍演出後受訪，對於扮演高官令觀眾捧腹大笑，他說：「第一集點都要下苦功，多謝工作人員提醒我，甩鞋、飲水、托鏡都係指定動作，聽到觀眾反應好，都幾滿意，如果反應好會捲土重來。（頭先重提姜濤，擔心又被圍攻？）我哋持開放態度，都講明又MIRROR又ERROR又唔好意思，都只係玩吓！」

至於以壓軸身份表演跳舞的朱朱、Moon及Gloria均悉心打扮，Moon更谷出線頭，表示練舞時扭傷頸，朱朱則疲勞過度，Gloria就因早前來經影響表現，故眾人算是頂硬上演出。

由ViuTV舉行的《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽昨晚假九展舉行，共頒發5個獎，進入最後8強的參賽者包括莎嘩Dee卡、阿姨、黑妹、肥腰、178、老闆娘、細細粒及浩南，在3個回合中施展渾身解數爭奪寶座，結果由大熱之一的浩南（鄭伊琪）連奪兩獎，除得冠軍外，更兼奪「服裝與口罩搭配獎」成為雙料口罩小姐，亞軍及季軍分別為阿姨（徐蒨寧）及細細粒（馮寶欣），而有「翻版李佳芯」之稱的「三小辣」（羅佩芝），以4千多票最得網民心，成功擊倒其他11位落選者獲「除罩最靚獎」。所有得獎參賽者除可獲得獎金之外，更獲在台上除口罩以真面目示人的機會。至於賽前一直是網民熱話，曾因抵受不住網民抨擊而飲殺蟲水自殺的老闆娘（楊慧敏），全晚「陪跑」空手而回，只得包尾第8名。

阿姨露底褲邊

在首個回合才藝表演中，細細粒身穿白Bra透視谷胸裝玩花式跳繩，惜其上圍只得31.5B，故無論身體如何跳動，卻不見震撼；而「波霸」阿姨令人失望，穿上連身高衩裙的她，封胸表演Catwalk，僅露長腿及黑底褲邊，不過到泳衣環節時，她終於發放其「人間胸器」，着了夏威夷風味三點式泳衣的她，其34C上圍相比其他參賽者均為31至32B的微波族，成為全場最突出，不過亦有參賽者玩另類，178竟然穿V領黑色潛水衣登場。

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