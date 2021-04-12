影出長腿話咁易！IU獨家技巧秒變8頭身

靚女影相，想影出長腿是常識吧？但事實唔係個個先天有長腿，咁只可以用後天補救啦！韓國歌手IU就有獨家顯高影相技巧，日前佢喺節目中傳授影靚相秘笈！

其實IU本身都唔太高，161cm左右，但睇番佢社交網，張張都睇落170cm左右，要長腿有長腿，只需用一招，人人都有長腿！佢喺節目中即場示範，幫主持人曹世鎬影相，而曹世鎬本身出名唔高得五五身形，IU用咗3種唔同手法幫佢影，出嚟嘅效果對比明顯！

IU先教大家普通低抄法，就係將手機放到對齊肚臍位置，鏡頭再以仰角拍攝，呢個方法就只係普通顯高。之後IU出動獨門大招，其實同樣將手機放到肚臍位置，然後再將部手機反轉，咁鏡頭位置相對變得更低，影就嚟嘅人像就變得更長，曹世鎬即時由170cm變180cm身高，仲要係無敵8頭身！大家想影靚相，可以試吓呢招，其實唔難！

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