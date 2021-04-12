【特約報道】香港環球美食薈萃，但要體驗本地飲食文化，品嘗各式各樣的地道小食必不可少。香港的懷舊小食最初主要由街上的流動熟食小販售賣，隨着社會變遷和發展，小販經營的「車仔檔」逐漸式微，為小食店所取代。香港郵政以令人垂涎欲滴的魚蛋、糖蔥餅、煎釀三寶、菠蘿油、滷水串、花生糖和腸粉等作郵票設計，發行「香港懷舊小食」一套六枚郵票及郵票小型張。郵票及郵票小型張特別採用壓印技術印製，令各款美食更具立體感，宛在目前，尤如走進一場視覺盛宴！

$2 郵票

街邊「篤魚蛋」於上世紀五十年代開始流行，經油炸的魚蛋煮沸後以竹籤串起，粒粒金黃彈牙，無論原味和咖哩味都各有捧場客，各攤販更會炮製自家醬汁以作招徠。不少嗜辣者甚至配上辣椒醬同吃，香濃惹味，實為不少香港人的集體回憶！

$2.60 郵票

糖蔥餅由潮汕地區傳入香港，在上世紀五六十年代開始在本港流行，傳統上小販會以鐵皮箱盛載糖蔥餅的材料在街上擺賣。糖蔥餅的主材料「糖蔥」是以麥芽糖製成的糖膠，再拉成白色中空長條狀，因外形與蔥白相似而得名；以白麵皮包着「糖蔥」，裏面再加進椰絲、芝麻和花生等餡料，即成味道甘香鬆脆的糖蔥餅。

$3.40 郵票

煎釀三寶是以鯪魚膠釀在食材上，然後煎炸而成。主要的選材有青椒、紅椒及茄子，但事實上「三寶」並非只限此三類，而是泛指以此方式烹調的食材，其他尚有紅腸、豆腐等。煎釀三寶蘸上豉油後，焦香的魚肉餡料與食材完美結合，齒頰留香。

$3.70 郵票

菠蘿包是香港的特色美食，內裏沒有菠蘿，只因表面有一層形狀凹凹凸凸的酥皮，如菠蘿的表面而得名。外皮鬆香酥脆、熱呼呼的菠蘿包，夾上一大片冰凍的鮮牛油，製作成雙重口感、令人一試難忘的「菠蘿油」。在茶餐廳嘆奶茶和菠蘿油，是地道下午茶的不二之選。

$4.90 郵票

滷水串的款式五花八門，有墨魚、紅腸及雞腎等各式雜碎。港式滷水比潮式滷水的味道略淡，但更能突出食材原來的味道。用滷水烹調好的食材，以竹籤串起，吃之前加上甜醬和芥末醬，就是色香味俱全的滷水串，必令人食指大動。

$5 郵票

花生糖是來自潮州的民間美食，香港開埠以來不少潮籍人士來港謀生，將家鄉的飲食文化一併帶到香港，其中為人熟悉的便是花生糖。其主要材料包括花生、麥芽糖和白砂糖等，先炒好花生，再將麥芽糖和白砂糖煮成糖漿，最後拌入花生後切成小件，即成香甜鬆脆的花生糖。

郵票小型張

郵票小型張展示五款讓人回味無窮的香港懷舊小食，包括伴以豉油、甜醬、麻醬、辣醬和芝麻的香滑腸粉；豆香濃郁、滑嫩如絲的豆腐花；香脆軟糯、甜而不膩的麥芽糖夾餅；紅豆綿密、質感煙韌的砵仔糕；以及外脆內軟、蛋香四溢的雞蛋仔。