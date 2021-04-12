英國奧斯卡　李安獲成就獎由老拍檔頒發

有「英國奧斯卡」之稱的《第74屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）昨晚舉行第2晚，由於疫情關係，今年以實體頒獎禮以及視像形式舉行。一眾頒獎嘉賓在倫敦皇家艾爾拔堂宣布得獎名單，而得獎者就留在家中得賽果公布。

台灣名導李安今年獲大會頒終於成就獎，更成為BAFTA首位成就獎華人得主。大會請來曾與他在《理智與感情》（Sense and Sensibility）中合作過的英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）出場介紹。他盛讚李安世界影壇最經典的導演並稱他是「偉大的李安」。身在台灣的李安致詞時說：「英國在我的從影生涯中一直對我特別好，《冰風暴》（The Ice Storm）只在英國賺到錢。當然，拍《理智與感情》就像我的第2個電影學校，當時我只能用簡短的句子溝通。我給演員的評語很簡潔、直接與『誠實』，演員們還比賽誰能從我這得到最殘酷的評論。在《理》之後，我更敢去冒險拍攝多種類型的電影，賦予我勇氣去擴展我的視野、敞開我的心胸。」

今次已非李安首次獲BAFTA，之前他曾憑《理》、《臥虎藏龍》和《斷背山》（Brokeback Mountain）4次獲獎，其中他憑《臥》與《斷》兩度奪最佳導演。