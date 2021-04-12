爆8歲遭父親前妻恐怖性騷擾被質疑　雞排妹：我就是當事人！

「雞排妹」鄭家純之前自爆被台灣歌手翁立友性騷擾，事件引起廣泛關注。雖然呢件事已經平息，但雞排妹喺深夜又有料爆，話自己8歲時遭父親前妻恐怖性騷擾！

雞排妹尋日深夜，喺社交網發文：「我有一個朋友，跟我說她很羨慕展覽中的信件，她沒有勇氣寄信。她說她是第一次說出這個童年記憶，在她8-9歲的時候，大媽把自己的親生女、她本人還有小4歲的弟弟叫去臥室，問小朋友們好不好奇乳頭的味道，如果想知道就來舔舔看。10年後，朋友回想那時候在床頭櫃發現的電動按摩棒，以及那一天，大媽蓋著（着）棉被只露出乳房的畫面，喔，原來，這是嚴重的。看到這則貼文的你們，有什（甚）麼想法呢？」

佢跟住又問：「她能如何？告訴那個忙碌事業的爸爸，讓前妻照顧後的下場？讓自己的同父異母的姊姊回想起這段？說出來，真的很難。若她是公眾人物呢？更難。親生父親和大媽都還在世的狀況，她該怎麼做？有誰可以告訴她，那個綿綿的口感，是什（甚）麼？」

雞排妹個Post一出，即引來無數網民討論，其中一位網民話：「我覺得有爭議，因為很多喝母奶的都喝到滿大的，甚至我表妹還是喝過我外婆的。更何況很小很小的記憶....有很大的機會是後天記憶加工。你只是你，不能代表任何人，也不能說你能看透一切。所以你的想法可以提出，但請別左右別人，或下定論於任何人。除非你是當事者。」

見到呢位網民嘅留言，雞排妹即大爆：「我就是當事人，請問你還想說什（甚）麼？恭喜你達到你的目的。你所有的留言，就是典型的檢討被害人，我就以當事人的身份告訴你，留言很惡心。」