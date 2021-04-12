金秀賢宋仲基爭《百想》視帝　金素妍入圍視后

《百想》今日公布各項提名，視帝視后之爭最為激烈。

韓國年度影視盛事《百想藝術大賞》每年均會頒發電影及電視劇各部門獎項，將於下月13日舉行的《第57屆百想藝術大賞》因為疫情關係，跟去年一樣，不招待觀眾入場，但會透過JTBC電視台進行直播。今日官網公布入圍名單，當中以視帝及視后之爭最為激烈！

視帝方面，去年主演退伍回歸劇《雖然是精神病但沒關係》的金秀賢，將與《黑暴律師文森佐》的宋仲基及《Penthouse》大奸角嚴基俊爭視帝，其他勁敵包括《惡之花》李準基與《怪物》申河均。

至於視后入圍女星包括《Penthouse》金素妍、《哲仁王后》申惠善、《雖》劇的徐睿知、《月升之江》金所炫及《產後調理院》的嚴智苑。

而《雖》劇將與《怪物》、《惡之花》、《人民教育101》及《了解不多也無妨，是一家人》爭電視劇部門最佳作品，至於未播第3季的《Penthouse》則冇份。

此外，去年底憑《Start-Up：我的新創時代》上位的男星金宣虎入圍電視部門最佳男配角，對手包括《惡之花》金智勳、《雖》劇的吳政世、《Mouse》的李熙俊及《怪物》的崔代勳。最佳女配角獲提名包括《Penthouse》申恩慶、《驅魔麵館》廉惠蘭、《雖》劇的張英南、《哲》劇的車清華以及《產》劇的朴河宣。

而男新人方面，《Penthouse》金永大將與《Sweet Home》的宋江、《重回18歲》的李到晛，以及中途頂替男星Jisoo演出《月升之江》的羅仁宇，及《人》劇的南潤壽競逐。女新人入圍名單則包括《Penthouse》金賢秀、《Sweet Home》朴珪瑛、《人》劇的朴柱炫、《怪物》崔成恩以及OCN劇集《TIMES》的李周映。