英國奧斯卡　趙婷大熱作《浪跡天地》掃4獎成大贏家

被視為「奧斯卡前哨戰」的「英國奧斯卡」《第74屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）舉行完畢，結果美籍華裔導演趙婷執導、獲7項最多提名的大熱作品《浪跡天地》（Nomadland）橫掃4獎包括最佳電影而成為大贏家！

《浪》除了獲最佳電影之外，趙婷亦不負眾望勇奪最佳導演。成為BAFTA史上首位有色人種女導演獲獎。致詞時趙婷預告會飲酒慶祝，翌日早上將會宿醉。她說：「喺加州永遠唔會太早醉。」而影后亦由同片的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）以大熱姿態奪得。今次是她繼2018年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）後再度封BAFTA影后。

至於影帝方面，英國老牌男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）爆冷擊敗《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）已故男星「黑豹」Chadwick Boseman奪獎。安東尼事後拍片表示自己正在酒店房繪畫，鄰居喝采時他誤以為對方是在觀看足球比賽，之後他們過來通知他獲獎。他亦以83歲高齡成為BAFTA最老影帝得主！

最佳男女配角就由大熱的《Judas and the Black Messiah》男星Daniel Kaluuya和《農情家園》（Minari）的韓國女星尹汝貞奪得。她致詞時一開始就向上周五離世的菲臘親王表示哀悼。曾自稱英語水平差的她之後竟然寸英國人：「所有獎都重要，但尤其係今次呢個從出名勢利嘅英國人肯定，而佢哋認同我係出色嘅女演員！我非常開心。多謝投票人士。非常多謝BAFTA。」場面認真尷尬！

《第74屆英國影視藝術文化學院頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影：《浪跡天地》（Ｎomadland）

最佳英國電影：《超犀女王》（Promising Young Woman）

最佳導演：趙婷（《浪跡天地》）

最佳男主角：安東尼鶴健士（《爸爸可否不要老》）

最佳女主角：法蘭絲麥杜文（《浪跡天地》）

最佳男配角：Daniel Kaluuya（《Judas and the Black Messiah》）

最佳女配角：尹汝貞（《農情家園》）

最佳原著劇本：《超犀女王》

最佳改編劇本：《爸爸可否不要老》

最佳攝影：《浪跡天地》

最佳美術設計：《曼克》（Mank）

最佳化妝及髮型：《藍調天后》

最佳服裝設計：《藍調天后》

最佳特別視覺效果：《TENET天能》（Tenet）

最佳音響：《金屬之聲》（Sound of Metal）

最佳剪接：《金屬之聲》

最佳配樂：《靈魂奇遇記》

最佳外語片：《醉好的時光》（Another Round）（丹麥）

最佳動畫：《靈魂奇遇記》

終身成就獎：李安