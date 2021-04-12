金正賢被爆遭舊愛徐睿知施壓　強刪同徐賢感情戲

早前主演人氣劇《哲仁王后》的男星金正賢，日前被爆與合作劇集《愛的迫降》女星徐智慧暗撻1年後，雙方雖火速否認，但有韓媒公開2人到彼此寓所約會的照片。隨後網上更翻炒男方大前年與少女時代成員徐賢拍韓劇《時間》期間疑耍大牌，更在發布會上黑面拒翹女方，因態度不佳而捱轟，而在劇集開播後，金正賢當時以健康為由中途辭演。

據《時間》相關人士透露，金正賢當時曾透過事務所向編劇要求盡量減少與徐賢的感情戲，編劇應要求多次修改劇本，工作人員又指當時金正賢沒與徐賢對視，甚至與女方拍完拖手戲後即用濕紙巾抹手，更傳出男方是因為當時正與另一名女星交往而有所避忌。

韓媒今日便大爆當時與金正賢交往的女星正是徐睿知，2人合作大前年上映的韓片《邂逅記憶-初戀》後暗撻，報道公開疑為2人當時的聊天紀錄內容，指男方被女方施壓要求修改感情戲，又不准與片場女工作人員有親密舉動。結果《時間》第5集至12集的內容，經修改後，被消失的曖昧及感情戲多達13場，包括第5集劇本內容由原來男女主角相擁一起跌落地上，修改為2人跌落後，分開躺在地上。

韓媒公開了疑為金正賢與徐睿知當時部分聊天紀錄內容：

徐睿知：都刪掉身體接觸戲喔

金正賢：好的

金正賢：今天也沒和女工作人員打招呼，對別人完全高冷，再次斬釘截鐵地跟導演說了不拍浪漫愛情戲

徐睿知：知道，好好修改（劇本）

金正賢：我的手只可以碰你

徐睿知：要好好修改，不可以有身體接觸

金正賢：知道

徐睿知：有乖乖聽話？

金正賢：當然，對（女）導演也很生疏，沒跟其他女生對視

徐睿知：不要有愛情戲，不要有身體接觸

金正賢：我在好好看劇本

徐睿知：好好修改（劇本）不要有浪漫愛情戲，因為你幸福，我才會更幸福