李子雄激罕晒全家福！網民驚嘆《英雄本色》大哥成髮再生

八十年代港產片《英雄本色》系列風靡全亞洲，主角張國榮所唱的主題曲《當年情》，到現在韓國仍是熱播，可見此戲的效應強勁，主角「Mark哥」周潤發、「豪哥」狄龍及「阿杰」張國榮當然是靈魂人物，但飾演大反派「大哥成」的李子雄，至今仍是奸角中的經典。

移居內地多年的李子雄，於2018年和比自己細廿年的第二任妻子、有「回族第一美女」之稱的內地演員王雅琦一索得男，喜得兒子「糖豆」，其實他是老來再得子，因早年跟歌手出身的前妻方曉虹已育有一子。向來低調少談家事的他，近日竟在網上放閃，公開家庭樂。日前他網晒一家三口遊公園的短片，年屆61歲的他有心有力，推着BB車陪妻兒散步外，又跟3歲的兒子「糖豆」互動多多，陪跑兼陪打籃球，期間更要落手湊仔，又拖又抱。

激罕公開全家福的李子雄，當然引來網民熱切談論，其中最有趣的，是網民驚見他「髮再生」，有一頭濃密烏黑的頭髮，比較35年前他在《英》片時已髮線高，令網民懷疑他可能戴了假髮，加上見他皺紋也不少，有少部分網友竟笑指他和兒子是「爺孫遊」，不過大部分網民卻認為此說法實在太差勁，反而盛讚他的體魄如40歲，笑言原來「大哥成」是充滿父愛外，更紛紛留言叫他快復出拍戲。