好煮意：越式釀魷魚 辛辣香口
2021年04月12日 14:00
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迷你的魷魚仔除了就這個蒸煮或煎炸，也很有多做法。網民cooky.vn早前在社交平台發布一道惹味的越式釀魷魚。餡料方面就有免治肉、菇粒和乾粉絲，將不同的調味料和食材混合，醃料中的芫荽頭、胡椒粒和蒜頭最好預先舂碎，用來醃肉會更入味。釀魷魚時，餡料約8分滿就可以，以免塞太多在炸煮時漏餡，塞入魷魚觸鬚後可用牙籤固定，烹煮時就不易脫落。醬汁方面，除了魚露、辣椒等基本調味，加點柑橘汁來煮，令醬汁帶有一絲果香，入口不覺膩。帶鹹、辣、酸、香的釀魷魚筒，無論用來配飯，又或作佐酒小食，一樣咁吸引。
材料：
魷魚仔 300克
免治肉碎 200克
菇粒 50克
乾粉絲 50克
芫荽頭 5克
胡椒粒 5克
蒜頭 5克
調味粉 1湯匙
糖 3湯匙
魚露 3湯匙
蠔油 1湯匙
蒜蓉 2湯匙
辣椒碎 2湯匙
辣椒醬 2湯匙
柑橘汁 2湯匙
油 適量
做法：
1.芫荽頭、胡椒粒、蒜頭壓碎。
2.免治肉、菇粒、乾粉絲、調味粉、1湯匙糖、1湯匙魚露、蠔油和已壓碎的芫荽莖混合。
3.魷魚清洗後，分開魷魚身體和觸鬚。餡料釀入魷魚內，駁回觸鬚，用牙籤固定。
4.魷魚略蒸，燒熱油，放入魷魚炸熟至金黃色撈起。
5.燒熱油，放蒜蓉、1湯匙辣椒碎炒香，加入2湯匙糖煮至焦糖色，倒2湯匙魚露、辣椒醬、柑橘汁煮滾，放入魷魚拌勻，上桌後灑剩下辣椒碎便成。