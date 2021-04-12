靈感煮意︰【免焗模】芝士蘑菇Galette
2021年04月12日 16:00
東網電視更多新聞短片
Galette是一種法式扁平脆餅，甜鹹均可，視乎使用餡料。如作為甜點，可放水果如車厘子、莓類、梨、蘋果等等，如作鹹點，則可用車厘茄，或者像今集我教大家做的，用上芝士、蘑菇、雞蛋。意大利人同樣有Galette，但他們叫作Crostata，樣子和做法均是一樣，同樣是甜鹹。不過無論是法國抑或意大利，脆皮均會使用牛油，於是我寫了一個只用橄欖油的食譜，立即上東網繽FUN星網收看今集的《靈感煮意》，今晚做來吃啦！
材料（2個）
皮
意大利無漂00低筋麵粉 100克
糖 8克
發粉 1/8茶匙
全脂牛奶 25克
海鹽 1/4茶匙
橄欖油 45克
餡
蘑菇 200克
海鹽 適量
新鮮或乾香草 隨喜好
黑胡椒 適量
切碎無鹽杏仁 20克
Mozzarella cheese 35克
雞蛋 2隻
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
個人網站︰http://slimcook.hk
Instagram︰echow03