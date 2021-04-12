男友要挾唔畀剪短髮　鄧麗欣唔驚：佢過唔到嚟

藝人鄧麗欣（Stephy）及顧定軒（Zeno）分別以榮譽顧問及活動大使身份，現身昂坪出席慈善活動，前者表示已連續參加了6至7年，講到她推薦Zeno做今屆大使，她笑說自劇集《男排女將》後便沒有機會合作：「係私心叫佢嘅，覺得佢好靚仔、可愛又乖！（同男友王子比呢？）冇得比嘅，唔同Style，哈哈！」續謂跟男友已有3、4個月冇見，更說已習慣Long D模式：「冇辦法啦！（習慣咗會唔會唔係咁好？）都冇辦法，佢喺台灣拍緊戲，大家都做緊嘢係好啲嘅。」

講到她日前出Post「預告」剪短頭髮，男友即留言「不要鬧喔」，Stephy大爆被對方要挾：「叫我唔好剪，其實一開始都有傾過，佢想我長頭髮，所以極力反對我剪。（佢點要挾你？）佢話『你試吓呀』，我就好想試吓，佢依家過唔到嚟可以做到啲咩，不過我暫時未有呢個衝動，嗰個只係造型假髮。」再講到她自拍與容祖兒撞樣，她笑言：「好搞笑，佢都有私訊我。（出街有人認錯？）暫時又未試過。」

問到Zeno有否受《全民造星III》帶挈多了工作？他直認多了工作機會，可以於不同平台跟大家見面：「多謝大家一直畀機會我，都拍咗幾部電影，嚟緊會陸續上映。」提起他早前傳戀上跟導演陳健朗發展的陳凱詠（Jace），捲入三角戀風波，他聞言即落閘澄清兼笑話：「好搞笑！同Jace係好耐嘅朋友，冇可能發展。（你都要長頭髮？）鍾情紮頭髮嘅女仔，哈哈！」