張敬軒出新歌　開Live認同林家謙似樣！

歌手張敬軒全新廣東作品《Sweet Escape》今日推出，MV於凌晨12時首播。為了宣傳新歌，軒仔於MV首播前十分鐘開IG Live，為新歌預熱兼與歌迷互動一番，隨後便齊齊欣賞MV。MV播完後，軒仔貫徹其「你估我唔到」的風格，再為歌迷送上驚喜，來一個無預警的線上音樂會《Live at Alberose》，更邀來林家謙及馮允謙（Jay）合作。

原本在車廂內進行IG Live的軒仔突然下車，走到他所住的大宅，並推開大門，音樂會正式開始。軒仔走進玄關位置先唱出官方歌迷會主題曲《懷舊情人》，然後便走到布滿燈泡的花園與嘉賓Jay合唱《無城有愛》，唱畢後，Jay立即大讚花園的布置浪漫感十足，軒仔亦透露找Jay任嘉賓的原因：「因為我好鍾意聽你唱歌，呢個人係黐線，好有passion，希望喺不久嘅將來可以唱到你寫嘅歌。」Jay回應：「我唔會放棄！我都希望你可以唱我寫嘅歌。」隨後Jay便唱出《遠在眼前》。

之後軒仔沿着長廊穿過客廳，坐在鋼琴前的另一嘉賓林家謙便演繹他的作品《假以時日》，林家謙問軒仔：「你平時都係咁黑㗎？」反應甚快的軒仔立即接上：「你話我塊面呀？」林家謙才解說他是問燈光的光度，十分搞笑。說到二人撞樣，軒仔也承認：「某啲角度有啲似。」當二人合唱《時光倒流一句話》前，軒仔立即拿出一早預備好的金絲眼鏡並戴上，更說：「我哋唔可以令廣大覺得我哋似樣嘅朋友失望。」認真搞笑。

合唱過後，軒仔穿過飯廳來到禱告位唱出《形影不離》，最後以《Sweet Escape》一曲為約一小時的音樂會作結。雖然深夜開Live，但觀看人數近萬人，軒仔完成後表示已經26小時不眠不休，希望一眾歌迷會喜歡今次送上的驚喜禮物。