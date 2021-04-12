吳若希「錯愛」老公　陳欣茵爆喊嗌GM走開

歌手吳若希（Jinny） 日前為產後推出的新歌《錯的一天》拍攝MV，此歌是劇集《伙記辦大事》的片尾曲，歌曲主題是講及錯愛，而Jinny在演繹這首歌時，亦勾起不少往事，她說：「歌曲係講喺錯嘅時間，愛上對嘅人，我覺得同老公相遇嘅時候，都唔係一個啱嘅時候，但佢的確係一個啱嘅人，其實如果嗰個係啱嘅人，所有問題都會解決到，一切只視乎自己嘅心態同取捨。」

「後生仔」深情演出

今次MV請來《#後生仔傾吓偈》的陳欣茵及曾展望（GM）參與拍攝，Jinny身為一個旁觀者眼看一個慘痛的愛情故事，她說：「我其實好似一個姐姐咁出現喺欣茵身邊，不過感情係兩個人嘅事，作為親人就只有去支持同陪伴。」導演盛讚兩位「後生仔」的深情演出，欣茵說：「我一睇到個故事，知道自己係要由頭喊到落尾，已經開始做足準備，就連GM到咗現場都叫佢行開，唔好騷擾我情緒，好開心導演滿意收貨，多謝Jinny畀我呢個演戲嘅機會。」

拍攝當日遇上復活節假期，Jinny家裏的姐姐也當然要放假，她說：「有咗小朋友之後就明白放假係忙過開工，除咗要照顧小朋友，仲要忙於做屋企嘅大小事務，今次有老公充當大廚，飯菜由佢負責煮，真心要讚賞吓，不過廚藝當然就有待改進。」