本日日本：《鬼滅之刃》夏威夷恤　乾爽迎夏日

即將推出的《鬼滅之刃》夏威夷恤，採用了《鬼》人氣角色我妻善逸及胡蝶忍身上的羽織花紋設計而成，很有夏日色彩。（互聯網）

日本專做動漫周邊產品的品牌COSPA（コスパ），繼之前推出《鬼滅之刃》竈門炭治郎、冨岡義勇羽織造型的夏威夷恤後，今次輪到我妻善逸及胡蝶忍羽織造型的款式登場。羽織原是長身的日本和服外套，穿搭在小袖之上，一般作保暖之用。《鬼》故事設定為大正時期，角色們穿着花款獨特的羽織，也是Fans們Cosplay的其中一大特徵。這款商品還原我妻善逸與胡蝶忍兩人的羽織花紋，並以「夏老威」形象出場，平日也可以穿着，而且更採用速乾性高的物料製成，令你保持乾爽。尺寸由中碼至加大碼，男女也合穿。另外還有冨岡義勇 凪 Dry T-shirt，T-shirt前方印有「水之呼吸拾壹之型」字款，後方則有冨岡絕技「凪」的字款及其剪影圖案，設計簡潔有力，並擁有吸水速乾及阻隔UV的效果。以上商品即日起至4月17日於Charadepa官網等預訂，夏威夷恤各售9,900日圓（約HK$693），將於7月上旬發貨。T-shirt售3,520日圓（約HK$246），將於6月中旬發貨。