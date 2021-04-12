方力申為保鮮愛情遠離引誘　陳自瑤有感而發嗌好男人

藝人方力申（小方）、馮盈盈及陳自瑤接受《Master's Talk師父有請》訪問。主持林盛斌及麥玲玲指3人都是「話題人物」，盈盈更被指入行至今是非不斷，當事人回應說：「我都唔明白點解，試過有1個月唔更新社交平台、唔出街，點知地球繼續轉、繼續有新聞。我每日會搜尋自己個名10次，擔心又有新聞出街。同朋友正常社交啫，我都唔明間餐廳咁大，硬係有啲咁八卦嘅人周圍亂咁偷拍，報料人有錢收，最嬲係我冇份。」

至於小方則緋聞不絕，鍾欣潼及傅穎等先後出現過在「女友列表」中，就連嘉賓之一的陳自瑤亦因當年合拍MV而「登榜」。2人即場舉手發誓，否認曾拍過拖，2006年合作後幾乎沒見過面，小方說：「MV只有佢錫咗我面一啖就傳緋聞喇，當時緋聞傳得太犀利，我本身唔覺得係一回事，後來傳到連工都冇得開，廣告商話太多新聞唔用我。」他承認經常與圈中女性交換聯絡：「但大家都知我有段戀情維持咗10年，同其他異性單獨食飯少於5次，人人問我愛情點保鮮，就係雙方遠離各式引誘。」盈盈與陳自瑤尖叫讚小方是絕種好男人，後者更坦言﹕「好少男仔好似佢咁，我支持佢！」小方又稱在內地工作多年，從未試過有女演員「敲門」。

另外，小方重提陳自瑤於頒獎禮「黑面」的一幕遭瘋狂洗版：「佢個『黑面』成為網上熱搜全國Top 10，有錢都買唔到呢個位，我仲收到風，佢啲粉絲上升幾十萬。」當事人急忙澄清﹕「大家唔好笑住，我冇黑面，你拎番張相出嚟睇，當下個表達係冇乜表情，只係比較淡然，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」

而盈盈被問到每次飯局相約的男性都是「有錢人」，她答：「我想講咁淨係啲有錢嘅想嚟搵我，咁我都冇計，依家我公開設咗個規矩，月入八千蚊以下先好嚟搵我，我唔想再被人話我係釣金龜。」麥玲玲隨即叫小方考慮追盈盈，因命格適合，搞到小方頓時口窒。