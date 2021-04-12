被李佳芯騎住做掌上壓　何廣沛獲讚腰力好

藝人李佳芯與何廣沛在將軍澳電視城，為劇集《愛美麗狂想曲》進行睡衣派對宣傳，眾人鬥擺甫士。李佳芯騎住何廣沛與黃庭鋒，測試他們的腰力，兩人在她的鞭策下谷盡做掌上壓，畫面有味又搞笑。

她受訪時笑謂測試了兩大男神的腰力，大讚他們節奏好，在上面也不會失平衡。何廣沛怕醜指首次有靚女在公開場合讚腰力好，認真多謝！看到他們弄得面紅耳熱，李佳芯表示在現實世界少有畀仔圍，惟有在戲劇世界享受，問到是否甩拖很Dry？她說：「我不嬲都低調嘅，現實中內斂啲，喺鏡頭前就會開放啲。」

喜歡浪漫男

她透露在劇中與陳豪有床戲，與何廣沛則只有浪漫戲份，她笑謂喜歡浪漫男。問到何廣沛下次合作，可會爭取與對方拍床戲？他說：「講呢啲，做好角色就得。」李佳芯即說：「佢大把啦，拍劇時試過唔同女伴，哈哈！」

望電視城搬去市區

談到無綫行政總裁李寶安將退休，問到可有興趣做高層？李佳芯笑言年紀尚輕，未夠資歷做管理層。何廣沛則笑說：「大嘅都唔敢諗，做細嘅就更加唔諗啦。」兩人亦趁機向公司表達意見，李佳芯希望電視城可搬到交通方便的市區，讓大家可爭取休息時間；玩到滿頭大汗的何廣沛，希望冷氣能開大點。