掌上投影機實測　蝸居照投150吋畫面

早排小記有個朋友攪電影之夜，本來很有心，但最後是一班人圍住部32吋電視睇，辛苦到無下次！那刻很想同朋友講，其實世上有種Gadget叫掌上投影機，細細部就可投出大畫面，觀影感受絕對比同價細電視好很多！

最近由Basco引入的Kodak Luma 450就是一例，機身只有128x128x34mm大、1.1kg重，正方造型一手掌握，卻內置了TI DLP數碼光學技術，可投射出150吋的1:1.2比例大畫面 ; 而且解像度達1,920 x 1,080，支援4K輸出，又可顯示1,670萬種顏色及HDR 10影像，水準之高拍得住迷你影院。

拎部機回來實測，在關了燈的環境，近至0.2m已足夠短投，適合小房間使用。有賴200流明及3,500:1對比度，畫面顏色、亮度及黑白層次都叫人滿意，在自動垂直梯形校正技術下未見變形，移動機身也能快速對焦。另一賣點是內置1 Wattx2喇叭，毋須外接喇叭就能直接出聲，雖然低音力度稍遜，但音量之大已足夠炸機，入夜使用建議收細音量。

此機內置Android 9.0系統，出廠已預載《Netflix》、《YouTube》等睇片App，用戶可用跟機遙控操作，也可在手機單撈專用程式《Kodak Luma》，享受更靈活的操作體驗甚至鏡射畫面。另外，此機兼容Wi-Fi 5GHz/2.4GHz及藍牙4.0，並提供HDMI及USB介面各1組，內置10,500mAh電池足夠連續使用2.5小時，除可經火牛充電，還可經Type-C用「尿袋」充電，換句話說帶去戶外使用一樣得！缺點方面，就是開機速度稍慢，散熱風扇聲音頗大，改善埋就更具吸引力！

<同場加映>

講到投影機，Samsung最近都有部The Premiere 4K雷射投影機LSP9T，採用三色雷射技術，並配置超短焦鏡頭，可在極短距離投射出4K解像度的130吋畫面。其他賣點包括2,800 ANSI流明、40W 4.2聲道喇叭、可利用Bixby語音搜尋內容等等。