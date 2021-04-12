忍不住痙攣　興奮盡展現

近年日本AV界有好多「大物藝能人」下海，佢哋係就係身材一流，但係床上反應就九流，表情同叫聲都交行貨，所以識睇一定係睇絕頂痙攣系列，當中班女優全身嘅快感神經都被喚醒，加上男優嘅雄風強勁，搞到佢哋放聲尖叫，仲爽到痙攣抽搐，強烈嘅反應令觀眾睇得超興奮呀！

瘋狂潮吹

喺Ideapocket出品嘅《3211回快感潮測定不能 絕頂覺醒》中，白滑巨乳美人白峰美羽被多位威猛男優接連玩弄，佢哋床技精湛，加上體力驚人，頭場激戰已經令阿妹飽受快感衝擊全身！不過，班男優覺得美羽仲未夠爽，一於出動指技同震棒，果然令阿妹瞬間「爆水喉」，潮吹不斷！之後，再嚟床上肉搏，令美羽嘅快感更加強烈，猶如江河決堤般泉水源源不絕，身體仲不由自主咁出現痙攣！

拘束激戰

喺Prestige推出嘅《激烈交歡絕頂高潮 56》入面，曾經成為選美冠軍嘅高挑白滑美人結城瑠美奈一個月先拍一部AV，所以就同公司講話想要多啲刺激慰藉空虛之苦，P廠當然唔會拒絕啦，一於派出男優同阿妹大玩拘束激戰，喺四肢被綁實嘅情況之下，男優用指技同各種情趣道具刺激，以超卓嘅技巧，令阿妹全身嘅快感神經被喚醒，到男優瘋狂抽送時，阿妹爽到放聲尖叫兼且拗晒腰！據P廠統計，瑠美奈喺作品中高潮達289次，痙攣更出現過萬次！

猛虎出閘

Moodyz推出嘅《禁慾敏感 本能潮吹痙攣絶叫》，講述新紮小天后七澤米亞被安排進行一段禁慾日子，而阿妹本身係一位放蕩美少女，要禁慾真係相當辛苦，所以拍攝時猶如出閘猛虎一樣極度飢渴，一見到男優就衝過去又攬又錫，不過男優亦冇放軟手腳，出動非常手段刺激到阿妹尖叫又潮吹，之後再提槍上陣，以強勁嘅雄風進攻，令米亞興奮到痙攣兼翻白眼，如果阿妹唔係意志堅定，分分鐘會爽到昏厥當場！

簡評

AV作品都係一套戲，當中嘅劇情、表情同動作就算係誇張少少都冇咩所謂，所以本仙好討厭女優喺床上毫無反應，好似條死魚一樣！亦因為咁，本仙好鍾意睇絕頂痙攣系列，班女優嘅表現夠肉緊。今次推介嘅3部作品中，本仙最鍾意結城瑠美奈主演嘅《激烈交歡絶頂高潮 56》，因為阿妹本身係一位冰美人，氣質冷酷，但係畀男優百般玩弄時，搞到佢面容扭曲兼全身抽搐，仲要爆發潮吹，為觀眾帶來一種將冰山劈開嘅快感！