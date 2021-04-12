Bella Rolland　索模變脫星　高挑有台型

模特兒係唔少女性嘅夢想職業，能夠成為當中嘅一分子，就代表有樣貌又有身材，仲隨時有機會走紅！不過對模特兒出身嘅Bella Rolland嚟講，佢卻選擇轉戰四仔界，究竟原因係點解呢？

成功爆紅

從模特兒轉戰四仔界嘅原因，Bella Rolland坦言係撈唔掂，先至決定做脫星，不過箇中原因，卻係相當耐人尋味。喺美國加州出生嘅佢，性格好動，高中時係學校嘅摔角運動員，更係一位騎師嚟添。佢表示非常熱愛呢兩項運動，尤其係摔角更可以發揮其182cm嘅身高優勢。高中畢業後，佢就開始模特兒工作，除咗做時裝模特兒，更做埋婚紗模特兒。

不過生得太高並唔係好事，試過連續4次被服裝品牌拒絕，因而令佢心灰意冷，加上當時經濟有壓力，於是聽從男友嘅建議，一齊做成人網絡直播搵快錢，結果憑住模特兒嘅身份、一對36D巨乳同激情嘅演出而成功爆紅，同時獲得脫星事務所注意，簽約後就為四仔影片網站Net Video Girls演出處女作《Adira Attacks》。

與男神同床

Bella Rolland表示第一次演出雖然好緊張，但係興奮感覺更加強烈，而且能夠同火辣脫星Adira Allure做對手戲，令佢獲益良多，喺對方嘅教導下，更掌握到唔少技巧。而問到最愛嘅男優，阿妹就話係Tommy Gunn，因為對方亦曾經係摔跤運動員，所以早已對佢嘅名字相當熟悉，睇埋佢演出嘅四仔作品，更坦言幻想過跟對方喺床上交鋒，故此最想跟對方合作。

估唔到跟男神同床演出嘅機會，一等就等咗一年，上年6月佢接到經理人嘅電話，話四仔片廠Smash Pictures開拍《Loves My Big Tits #3》，更有Tommy Gunn參演，Bella Rolland未等經理人講完，就已經一口答應，而拍攝過程不但順利，阿妹更坦言至今仍相當回味當，仲話為此性慾旺盛咗好一段時間添！

Profile

出生日期：1994年7月11日

身高：182cm

三圍：36D-28-38

Bella Rolland投身四仔界後人氣十足，事關佢本來就係位人氣成人直播主持，加上喺模特兒界嘅名氣，絕對有力成為新一代天后脫星。想知佢有幾索嘅話，就要去社交網睇吓佢嘅火辣自拍照喇！