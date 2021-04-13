【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初二辛卯木閉日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：理髮、飾牆、補塞

忌：開渠、修井、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

做事易分心，為免出錯，勿把工作當兒戲。

金牛

容易胡思亂想，有機會跟生意拍檔鬧意見。

雙子

運勢一般，求財難有驚喜，謹記知足常樂。

巨蟹

情緒起伏不定，最好不要跟職場對手硬拚。

獅子

要求高是好，重點是處理好同事間的溝通！

處女

覺得有小人放暗箭，其實專注工作就可以。

天秤

小不忍則亂大謀，面對工作要沉得住氣。

天蠍

工作進度良好，乘勝追擊，收入更可觀。

人馬

人氣佳，面對事業、愛情都要主動爭取。

山羊

財運特別旺，落實投資計劃將大有進帳。

水瓶

改變可令你得益，投資上要敢於冒險啊！

雙魚

愛情運最強，易被另一半的體貼所感動。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）龍 心情差

鼠

整體運勢差，宜調節心態，不妨相約友人傾訴。

牛

得到貴人拔刀相助，能輕輕鬆鬆完成手頭工作。

虎

公私分明的行事作風有利事業，要堅持到底。

兔

有機會得到上司的讚賞，謹記滿招損的道理。

龍

心情欠佳，與人溝通要保持平和，避免激動。

蛇

對工作充滿激情，表現勤奮，不難取得佳績。

馬

小人搞鬼，很多事要處理，令工作壓力大增。

羊

貴人運強，不妨出席社交活動，可擴闊眼界。

猴

運勢平穩，謀事只要循規蹈矩，目標可達。

雞

是日沖煞，心神恍惚，易因一時大意而犯錯。

狗

精力充沛，無論工作或學習都顯得幹勁十足。

豬

心態樂觀，行動力強，從事銷售行業有着數。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

哪一種術數是最準？

中國玄學博大精深，種類繁多，每一種學問都有它的功效與作用。很多客人在算命前都會一問：哪一種是最精準呢？筆者才疏學淺，到現在也未能掌握得到，哪一種是全面覆蓋、無懈可擊的，所以在營業生涯中，會運用不同的項目去混算。

首先會以面相去判斷當事人的性格與現在的際遇，再於掌相參看客人的心性，若然客人有特定的事情詢問，就賴以龜殼去占卜，尋求結果。欲想知道一生的妻財子祿、榮枯休囚，就用紫微斗數與八字參看，而這兩種也是市面上比較普及的算命工具。

有些人覺得紫微斗數比較仔細，有的認為八字一針見血，其實是各有千秋、平分春色。今天就嘗試簡單解說兩者的分別！

八字算命就是運用客人的出生資料，去排出當事人的天干與地支，即「四柱八字」，排好四柱後，先看看陰陽的配置、五行之旺衰、十神的結構，並推算當事人的喜用神，以男女順逆法排出大運，綜合以上資料，就可以判斷此人一生之吉凶禍福。

而紫微斗數也有很多不同分支，有南派、北派、中州等，當然也需要用出生資料去安出命身十二宮及主星，並配祿、權、科、忌四化星，以及各級星曜、神煞與大限，去判斷一個人的命運走勢。