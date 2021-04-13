被渣男玩弄感情　何雁詩開Deadline求結果

去年已做「鄭太」的何雁詩，有老公鄭俊弘（Fred）愛錫，但婚前亦遇過「渣男」，她藉着新歌《灰夠》親揭當年一段被「玩」的關係。她本來打算宣傳時詐稱是朋友的經歷，但笑說：「我講大話唔係好得，最尾決定講番自己。」她覺得每個人都有過去，有不同的愛情經歷，雖然已是多年前的往事，但她仍感受到傷痛：「依家唱都仲有Feel！」

她表示當年被對方迷惑：「佢會話『我真係鍾意你，但又好似鍾意第2個，決定唔到係咪同你一齊。』但佢又要留住你，叫畀啲時間佢。呢啲所謂渣男，佢唔會話『我明恰你』㗎，係要同你玩感情，係情場高手。」她曾懷疑對方有女朋友，但後來發現根本沒有，純粹想同時有很多女仔在身邊。她曾經覺得自己很失敗，因對方不靚仔，又愛玩弄感情，她笑說：「唔知點解當時會中伏！唔知點解鍾意佢，可能佢幾識講嘢，以前會鍾意口花花嘅男仔。」

這段關係維持了半年，她多次向對方提出「Deadline」，惟男方總是不斷拖拉，最終她覺得忍夠和受夠：「點解要我咁樣等你，點解要受咁多傷害，仲畀咁多假希望我！當我決定離開佢，我就唔會再墮入嗰個圈套。」最初她亦覺得難受，不是因此不再愛對方，而是因此雙方關係已沒有轉彎餘地：「就算嗰刻話同我一齊，我哋都唔會有好嘅關係，因為已經太多傷害。呢個痛係嚟自我仲鍾意你，但我都係要走。」

問到老公可知她這段情傷？她笑說：「佢一早已經知啦，我哋開始拍拖時攤晒牌，之前嘅嘢大家都知。」又笑言拍拖經歷比老公多，但Fred每段關係維持得較長久，她直認年輕時不懂揀男人，而且怕孤單：「我唔係好多時間單身，我怕自己一個，可能嗰個未必適合自己，我都會舂個頭埋去。」

場地：Fb Eat All Day