俄仔誤入男團選秀消極比賽引共鳴 史上博Foul第1人

大陸男團選秀節目年年有，當中《創造營2021》大搞國際男團，搵嚟日本、泰國、美國、俄羅斯等地嘅小鮮肉PK爭入男團，成功搶眼球之餘，竟然意外掀起「修想回家」熱潮，令當中俄羅斯參賽者由「廢物」升呢做男神，隨時成團出道！

呢位27歲、來自俄羅斯嘅利路修（Lelush），本身係幫2位日本參賽者做節目入面嘅中文翻譯，成件事已經令人𢱑晒頭，佢因為靚仔得滯被節目組「導」佢參賽，本以為可以包食、包住兼賺通告費，點知原來呢個係「地獄」嘅開始…

選得男團當然要接受魔鬼訓練，日日又唱又跳仲要24小時有鏡頭影住，深知「伏已中」嘅利路修消極比賽，唔練舞、Hea唱、厭世態度表露無遺，唔想畀違約金嘅佢扮唔識中文，刻意蓬頭垢面，對住鏡頭直認想快啲被淘汰，連續兩次評估都獲F級，佢開心到大嗌：「F means Freedom！」仲試過博大霧想偷走，當然最後失敗而回，要繼續參賽！

冇人估到佢呢個趕收工嘅舉動，竟引起觀眾深深嘅共鳴，被公認唱跳皆Hea嘅佢，由第74名升到29名、19名不等，去到最新截止投票結果更加升到第12名，一步之遙就會成團做Idol，嚇到佢每次拉票都同觀眾呼籲：「成為男團不是我的夢想，請不要再為我投票！」佢每次絕望地愈接近成團路，身邊參賽者同導師都笑到標淚。

不過其實利路修都好有心，唔想比賽嘅佢眼見隊友們個個訓練到清晨5點先休息，佢就決定為別人嘅夢想而努力，咬牙盡力令團隊成員可以入圍，可惜最後隊友被Foul，佢自己就扶搖直上，真係「人間悲劇」呀…

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