拍《姐姐》財色兼收　張雨綺撻細8歲富二代小鮮肉

經歷兩次婚姻失敗的33歲內地女星張雨綺，雖然曾跟投資公司CEO張錢豪等傳出緋聞，但始終是冇米粥。近年憑內地節目《乘風破浪的姐姐》而成功翻身的她，名利雙收之餘，更有「95後小鮮肉」破其Dry砵，可謂財色兼收！

日前張雨綺在內地被拍得和小提琴手李柄熹約會，並手挽手同返公寓，期間男方更一度攬腰，互動如情侶無異，明顯關係已「超友誼」。據知比張雨綺小8歲的李柄熹，是在《乘》成團後的綜藝節目《姐姐的愛樂之程》中認識女方，並多次成為「背後的男人」，在女方背後演奏小提琴，同台一唱一和。其實他們的非一般關係，早已有迹可循，在今年一月他們先後網晒穿同款黑色外套的自拍照，未知是否玩情侶裝，還是親密得要穿同一件外套，加上之後女方說要學小提琴，當時已開始被懷疑是玩地下情。

現年25歲、在中央音樂學院管弦系出身的李柄熹，被指是住在北京的富二代，更有傳拍《姐》時張雨綺常主動向他出擊，更是唯一她互動過的樂隊成員。有傳戀情在去年12月錄製《姐》最後一場，張雨綺演唱後，突然感觸的說：「身邊男人的位置虛位以待，單身很久該談戀愛了。」接着她轉身望向樂隊的方向說：「愛能不能來呢？」當時李柄熹正正就是站在樂隊裏。

張雨綺曾自嘲揀男人的眼光不好，笑言如果要離婚3次，才有資格打入荷里活，不過其異性緣不單旺，每位舊愛「才」「財」兼備，如「京城四少」之一的汪小菲，有傳分手時女方收了700萬港元的分手費，不過兩段婚姻卻鬧出不少風波。首任老公是導演王全安，單是所送的結婚戒指已價值700萬港元，惟2014年因男方在內地涉嫌召妓被捕，當時張雨綺公開撐夫說：「坦白面對，共同承擔」，但翌年離婚收場，夫妻關係4年止步。

第2任老公是富商袁巴元，於2016年和張雨綺相戀70日即閃婚，之後更育有一對龍鳯胎，但2018年竟然爆出中秋家暴慶團圓，大打出手兼有人持刀襲擊，未幾即宣布離婚，但事隔3個月又被拍得手拖手出街，當時張雨綺發文承認：「一個單身女人是可以接受全世界單身男人的追求的，包括她的前夫！」離合多次，最終都是離婚。