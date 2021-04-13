擔正改編漫畫真人片　新田真劍佑收過億片酬攻荷里活

日本老牌男星千葉真一的24歲大仔新田真劍佑，去年尾宣布將於5月暫停日本演藝工作，為全力進軍荷里活市場做準備。正與男星竹野內豐合演新劇《第一刑事部的烏鴉》的他，被爆已落實擔正主演荷里活製作，改編日本漫畫的真人版電影。電影將於下月正式開鏡，他亦會於下月移居到美國生活。

據電影業內人士透露，真劍佑早於前年已獲內定主演該片。2018年曾參演荷里活片《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）的他，雖然在片中只是配角，但因講得一口流利英語而受到幕後青睞，今次雖然首次擔正，但片酬亦破格超過1億日圓(約709萬港元)。比起13年前演出荷里活片《最後武士》(Last Samurai)的渡邊謙，片酬高出10倍似上。

在美國長大的真劍佑，自小已接受父親千葉真一在武打方面等嚴格訓練。而千葉亦一直利用自己在荷里活的人脈，為兒子發功，希望今後連同細仔真榮田鄉敦，父子3人合演荷里活片。此外，《第一刑事部的烏鴉》昨日播出第2集，有AKB48前一姐前田敦子客串，飾演涉嫌虐兒的人氣料理研究家，收視有10.5%。