《金剛》導演將開拍真人版《高達》電影

憑執導《金剛：骷髏島》（Kong:Skull Island）而上位的美國導演Jordan Vogt-Roberts將與傳奇影業再合作，開拍日本神級動畫《機動戰士：高達》真人版電影！

據知他已簽約拍攝首部《高達》真人版電影，影片將由Netflix發行。傳奇影業與Netflix之前都多次合作，其中包括去年的《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）。影片暫時籌備當中仍未開始選角，亦未有透露故事背景及內容。據知影片除了於Netflix上線之外，中國暫定會在戲院上映。查實之前高達已在荷里活電影中出現過，其中包括史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的科幻片《挑戰者1號》（Ready Player One）。

另方面，怪獸片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）自上映以來全球大受歡迎，為影視收費平台HBO Max創下紀錄。間接令HBO Max打入今年美國首3個月最多人下載的apps，排名僅次於Netflix。而全球累積票房已高達3.38億美元，更成為今年目前為止北美最賣座的電影。