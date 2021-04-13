瑞士高級腕錶　復刻經典大晒冷

擁有超過180年歷史的瑞士高級腕錶品牌LONGINES，過往所推出的腕錶設計都具備優雅個性及超卓功能，每1枚作品都可以充分展現品牌的精湛製錶工藝。今年，它就率先帶來6個系列的腕錶新作，當中包括：Avigation BigEye、HydroConquest、Legend Diver、Silver Arrow、DolceVita及La Grande Classique de LONGINES，將誕生於不同年代的經典飛行員腕錶及潛水腕錶重新復刻，保持典雅復古外觀的同時，注入新世代腕錶該具備的現代機能。

向飛行員致敬

早於20世紀初，LONGINES已經有推出飛行員腕錶的經驗。是次品牌決定重新演繹30年代的飛行員計時腕錶設計，創作出鈦金屬錶殼直徑達41毫米的Avigation BigEye，向發展一日千里的飛行技術及飛行員致敬。此枚腕錶搭載L668矽游絲導柱輪機芯，擁有超卓的防磁功能，其藍色錶面配搭加超級夜光塗層的阿拉伯數字及指針，可以輕易讀取時間；於3時位置所設的特大30分鐘累計盤，為30年代獨特設計；另6時及9時位置分別為12小時累計盤及小秒盤，弧形錶面於兩面均有防反光塗層；旋入式錶底蓋更雕刻了一架飛機，襯上天然棕色皮革錶帶，為腕錶添上優雅復古韻味。

重新演繹經典潛水錶

除了飛行員腕錶外，潛水腕錶於品牌歷史中亦同樣舉足輕重。Legend Diver及HydroConquest就是品牌分別於2007年及2018年推出的人氣潛水腕錶，今年兩個系列均迎來嶄新變奏，同樣搭載L888.5自動上鏈機芯，具備72小時動力儲備及防水深度達300米。前者保留元祖型號的簡約線條及設計精髓，直徑42毫米精鋼錶殼於2時及4時位置有兩顆螺旋式錶冠，漸變亮漆錶盤配襯夜光指針及附有超級夜光塗層的刻度及數字。後者就採用雙色設計，配備單向計時陶瓷錶圈的精鋼錶殼分別加入金色PVD及玫瑰金色PVD點綴，而錶盤亦有綠、藍、灰及黑色選擇，橡膠錶帶更有雙重安全摺疊錶扣及錶帶延伸裝置，適合追求嚴格潛水功能的運動男士。

糅合賽車、航空

原版Silver Arrows腕錶誕生於1956年，其名字參考自1934年Mercedes-Benz享負盛名的「銀箭跑車」，最終從LONGINES內部參與的命名比賽中，從450個名字中脫穎而出。是次全新推出的Silver Arrows腕錶就保持着50年代的經典輪廓，直徑38.5毫米精鋼錶殼搭載自動上鏈矽游絲機械機芯，提供高精準度及防磁功能。銀白色錶面飾上路軌式分鐘刻度及劍形指針，兩者均有超級夜光塗層，6時位置加有「Silver Arrows」字樣，旋入式錶底蓋更刻上一架超音速飛機，將賽車文化及航空領域兩者互相緊扣。

優雅之最

La Grande Classique de LONGINES系列及DolceVita系列分別誕生於1992年及1997年。前者特別將錶耳與錶背結合，創造出流麗的獨特外觀，圓形錶殼分別提供6款尺寸選擇（24毫米至38毫米），並有鑲鑽、金色或玫瑰金色PVD塗層點綴，配搭皮革錶帶演繹出優雅典範。後者設計靈感源自上世紀20年代的長方形錶殼腕錶，今年品牌更特別注入Art Deco藝術元素，加入全新分區式錶盤設計；並採用阿拉伯數字時刻及日期顯示，更新增男士型號供選擇，將其簡約風格延伸到男裝腕錶當中。

模特兒：Agne V、Kim @ WE Managment

化妝及髮型：Kyo Lee