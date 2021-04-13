曾鬧不和！畢彼特夏里遜福任奧斯卡頒獎嘉賓

奧斯卡金布首輪頒獎嘉賓名單，曾不和的畢佬福伯擔任。

國際影壇大事、《第93屆奧斯卡金像獎》將於香港時間本月26日早上舉行。大會公布首批15位頒獎嘉賓，其中包括奧斯卡得主以及提名紅星，如去年捧走最佳導演的韓國導演奉俊昊以及影帝影后華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）等。

此外，其他頒獎嘉賓包括首位黑人金像影后荷爾芭莉、去年首奪最佳男配角的畢彼特（Brad Pitt）、羅娜丹恩（Laura Dern）以及夏里遜福（Harrison Ford）等等。頒獎嘉賓名單公布後，有網民就重提畢佬與福伯不和的上世紀舊事。1996年2人合作拍攝電影《魔鬼同行》（The Devil's Own），當年已有傳2人於拍攝期間嚴重不和，畢佬更因此而缺席該片翌年上映時的宣傳活動。網民表示好擔心2人於今屆奧斯卡上碰面！

因疫情關係，今屆奧斯卡將於兩個地點以上舉行，除了傳統舉行的洛杉磯杜比劇院(Dolby Theatre)與中心的聯合車站之外，有指可能會於全球其他地方舉行以便海外提名人士參與。