爆朴寶劍勁緊張　孔劉谷新片嘆體力大不同前

韓國41歲男神孔劉與正在當兵的27歲男神朴寶劍主演的新片《複製人徐福》將於後日在韓國及香港同步上映，孔劉今日透過視像接受韓媒訪問，分享拍攝時的趣事。

孔劉在受訪時笑言自己不會去數自己出道了多久，但粉絲告訴他今年已經出道20周年，他坦言自己踏入4字數，體力的確大不同前：「我每日會食13種補充營養劑，但即使沒有藥物的幫助，我也很健康和年輕，但在做劇烈運動時，疲勞的確比以前來得快。」他指現在很努力做運動鍛煉體力，將來也會繼續做運動Keep住最佳狀態。

電影原定於去年開畫，卻因為疫情而押後，他坦指曾經擔心電影不能上映，對於電影經歷一波三折後終能開畫，他表示：「雖然很開心，但也對未能如期上映感到有負擔，因為很多人在知道這部電影的存在之後，電影上映日期多次押後，我擔心大家對電影的期待可能會變得更大。」

孔劉又大讚拍檔朴寶劍是有禮又正直的青年，並指昨日曾與對方通話：「原來最近在軍隊也可以用手機的嗎？我完全不知道，他跟我說對電影上映和舉行發布會的消息感到很高興和緊張，更送上了祝福和打氣說話。」