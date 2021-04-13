特色外賣便當　趕時間恩物

趕時間又或不想在街上長時間逗留，方便的外賣或便當是個不錯的選擇，近日坊間有各式主題的外賣店開業，除了有中、西、日、韓的菜式選擇，還有過江龍店來港插旗，讓外賣都可以吃得很豐富。

澳洲越南Pho

每次有過江龍餐廳來港，大家總會想到是高級餐廳，不過西營盤新開業的澳洲過江龍Eat Fuh，是主打越南河粉的外賣店。店內會提供4款湯底，包括選用牛骨、牛尾和10種亞洲香料熬煮的牛肉湯底，另一款燉牛肉河湯底就用牛腩加香料熬煮，味道濃郁，雞湯底則選用大量雞骨熬煮4小時或以上，至於選用多款蔬菜莖煲煮的蔬菜湯底，清甜芬香。除了湯河，店內還有越南燒雞和蝦餅、墨魚餅等小食選擇，有機會要試真個湯底。

豐富菜單

做外賣店最怕獨沽一味，就算幾好食，日日吃同一款菜式，很快就覺厭。灣仔新開的「帶‧回家」，大廚曾於著名餐廳工作，擅長多國菜式。如西餐有辣蒜蜆意粉、冬蔭功海鮮意粉，日式有吉列豬扒飯、滑蛋鰻魚飯，其他還有海南雞飯、厚切東坡肉飯和特色怪味豬手等，選擇相當多元化。配上黑糖珍珠鮮奶茶、桂花烏龍茶等飲品，便可成為美味的一餐。外賣店更於指定時間推出快閃減價優惠，感覺就更抵。

韓式便當

每次去韓國，必吃烤肉、人參雞湯、紫菜飯卷，再配大量泡菜，真是想起都流口水。雖然現時不能直飛當地，不過都有計。本身有多間分店的O'Taste，於中環開設新分店，推出多款外賣的韓式便當和小吃。高級的匠心便當就有牛肩肉、LA牛肋骨、豬頸肉和三文魚等選擇，另外還有韓式紫菜飯卷、韓式拌飯、燉湯和炒年糕、炸雞等小食選擇，韓迷可以買回家慢慢嘆。