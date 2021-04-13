翻版陳瀅？財經主播做「天氣女郎」　學歷勁到嚇親網民

無綫新聞小花一向受網民關注，尤其是一班報天氣嘅主播更獲封為「天氣女郎」，大家最熟悉嘅除咗黃婉曼、張文采、陳嘉倩、黃紫盈等等，近年就有梁凱寧，雖然佢已經離巢，不過大家都唔使擔心，事關最近有位財經主播跳入「天文台」報天氣，佢就係孫雪祺（Gigi）！

早幾年加入TVB嘅佢，曾喺東方衛視實習，說得一口流利普通話，依家主力主持明珠台《交易直播室》，早前佢仲報埋天氣，搞到唔少網民都話要轉去明珠台睇佢報告添！

而私下嘅佢經常喺社交網晒靚相，包括旅行照、名牌包包，即使唔係走性感路線，但都不時露吓美腿派福利！雖然佢唔係大家公認嘅女神，不過都樣貌標緻有氣質，有網友仲話佢似無綫小花陳瀅添！

而佢嘅學歷相當「嚇人」，畢業於中文大學新聞系，仲要係碩士生，修讀埋Master of Arts in Journalism（新聞學文學碩士課程），人靚讀書又叻，網民更指佢鶴立雞群！不過唔好意思喇，佢已經名花有主，2019年尾佢上載婚照，留言：「步入一段全新旅程❤️#bigday」雖然結咗婚，佢佢依然為事業拼搏，真係非常上進！