東沖有料到：非一般的潑水節

每年的4月13至15日是泰國的潑水節，亦是當地的新年。泰國人都會開心地潑水應節，部分地區更成了遊客及本地人的射水戰場，此外不少在曼谷打工的外省人士也會回鄉過年。但疫情關係，上年的潑水節被擱置了，連帶將原本的假期也取消，因為政府希望曼谷群眾盡量留在曼谷，避免人群四處流動傳播病菌……

早前有消息傳出，因疫情好轉，所以今年的潑水節會如常舉行。但世事多變，之後由於確診數字有所回升，所以泰國政府只會容許進行宗教儀式的潑水，不讓大家在街頭巷尾玩水。剛收到的最新消息是，泰國將會取消所有的潑水活動，雖然不排除有人會暗度陳倉偷偷地玩，但公開的便肯定會被禁止。

泰國現時正爆發了第三波疫情，源頭來自一班夜生活群組。話說曼谷Throng Lo區某娛樂場所有不少人受到感染，遍及了高官要員、明星名人等不同階層及行業，結果一傳十、十傳百，病菌失控地擴散。據講這次的病菌來自英國，擴散能力更強兼沒有明顯病徵，根據4月10日所公布的確診數字，現時泰國已有700多人受到感染。 令人疑惑的是，去年泰國政府當機立斷地禁止人民穿州過省，但今年卻容許大家在潑水節時回鄉探親，商場百貨繼續營業，也沒有宵禁。可能大家都覺得泰國新年是個重要日子，所以才會盡量放寬限制吧。估計新年過後，情況或會變壞，屆時可能有更多的關閉措施推出也說不定。

至於之前泰國政府計劃7月1日後讓打了疫苗的朋友可以免隔離前往布吉島，有不少人擔心最後能否成事。但畢竟還有約3個月的時間，甚麼事情都有可能發生，大家還是靜觀其變吧。 雖然這是泰國的新年，我還是祝願大家身體健康、新年快樂！

胡慧沖