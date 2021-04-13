人氣熱爆！3大UFO旅館你住過未？

旅遊的一大樂趣，除了去探索特色景點外，與別不同的住宿同樣令人嚮往。美國南加州的約書亞樹國家公園內，便有一所住宿設施Area 55 Futuro House經報道後成為熱話，除了賣相令人聯想到外太空飛碟外，設施本身亦充滿了傳奇色彩，事關其真身是70年代風靡一時、現時極為罕有的UFO型住宅Futuro House，自然吸引大家想先住為快！

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美國南加州 名師設計塑膠住宅

由芬蘭建築師Matti Suuronen於1960年代設計的Futuro House，以玻璃纖維增強的聚酯塑膠為建材，推出時以假日別墅作定位，有多達50個國家獲授權製造，但隨着70年代的石油危機令塑膠價格大幅上漲，及人們考慮到塑膠對生態影響，令Futuro House停止了生產。現時全球只剩下不多於100間，而由知名音樂監製Ronald Jackson擁有的Area 55 Futuro House是唯一一間用作Guest House用途。只見屋內設計舒適，提供空調及Wi-Fi，設有睡床、梳化、藍牙音響、Ball Chair等，更準備了有關外星人的錄影帶及DVD。浴室、洗手間和廚房則設在室外，並提供燒烤爐讓你一展廚藝。現時預約期已排至2022年暑假，有興趣的話不妨趁早Book定！房租每晚約HK$2,073起。

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瑞典森林 懸空樹屋夠盞鬼

距離瑞典呂勒奧機場（Lulea Airport）約70公里的哈拉斯 （Harads），同樣可以感受UFO住宿體驗。當地有一森林設有一間Treehotel，包含了7間獨特的樹屋，當中名為THE UFO的一間，其外觀真的像極了飛碟，並透過鋼線懸浮於半空。屋內面積達30平方米，設有一張雙人床及三張單人床，最多可容納5名住客，另有梳化、桌子及堆肥式廁所，並且透過特別的淨水系統讓你有水洗手。不過洗澡則要到Guesthouse的桑拿房，那裏亦設有餐廳及酒吧，由廚師選用當季最新鮮的食材為你烹調美食。此外更可為你安排豐富的戶外活動，每年9月至4月更有機會欣賞北極光！房租每晚約SEK4,700起（約HK$4,277）。

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挪威北極圈 環保酒店勁節能

挪威北極圈亦將有一間外形酷似UFO的酒店Svart登場。該酒店位於Svartisen冰川之下，由著名的國際建築及室內設計事務所Snøhetta與挪威的Arctic Adventures等單位共同合作建設，打造充滿現代感的環形建築。提供約100間客房，並設有一所教育中心、一間設計研究室，及一個可持續發展農場，不過最大特點是Svart會成為全球首間自行發電及供電的酒店，透過建築物屋頂的太陽能板，能生產多於酒店所需的能源，並以特別設計來減少能源消耗，例如夏日正午時建築的外牆保護室內不受陽光直射， 可大大減少使用冷氣機的需要。而冬季時則透過外層大窗戶大量引入日光，充分利用太陽光為室內保溫，估計該酒店的用電量比普通酒店少85%。酒店預計於2022年落成。