余香凝孖Super Girls學口述影像助視障人士

藝人余香凝、麥子樂與Super Girls四位成員趙慧珊（Aka）、陳穎欣 （Yanny）、吳嘉熙 （Cheronna）和蔡明思 （ Jessica），早前獲邀為視障人士擔任口述影像員，用聲音將娛樂帶給視障人士。為了擔任口述影像員，余香凝事前到盲人輔導會學口述影像，她說︰「因為疫情關係只係去上一堂，當時去試點樣形容圖案，然後身邊朋友去畫番圖案出來，但係已經覺得好難，要講得好清楚，在有限時間去講，考驗你嘅表達能力和分析能力，同埋你對圖案嘅理解能力。」

余香凝更示範即場為劇集口述旁白更緊張到爆，難度非常高，她說︰「我要描述番發生緊咩事，有時自己講講下會講錯或者講錯咗個音，好彩係錄，如果現場講的話，我要練好多次，同埋會好緊張，所以我好尊敬及多謝口述影像員。」

Yanny與Jessica及Cheronna更為口述影像與視障人士合作拍攝宣傳片，Yanny笑說︰「配音個套劇集係Jessica有份做，見到佢自己有少少興奮，但嗰套劇集情節係好緊張、好慘、同好感動，所以好多時會走入呢個情緒，鼻都紅晒，就要提自己要繼續緊守崗位，唔可以加太多自己情緒。」

Jessica則說︰「邊睇住自己演出嘅劇集邊做配旁白都會有少少分心，唔小心畀咗感情去讀，或者錯過咗段旁白，因為掛住睇自己套劇。」Aka與Cheronna對於能夠幫到視障人士外又學到新技能，感到非常開心及有意義。