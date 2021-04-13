BMW ///M Town Never Rests汽車影院　本周末獻映

BMW首創///M Town Never Rests：不夜之城大型戶外汽車影院體驗將於4月16至18日一連3日於中環The Grounds at AIA Vitality Park登場！同場更會展出全新一代BMW M3、M4、M5及BMW Motorrad第一款M系列電單車–M 1000 RR。參加者更可獲///M Passport紀念品及Movie Set輕食套餐乙份。

車迷可安坐專屬戶外私人花園或自己的BMW座駕內，一嘗戶外汽車影院的樂趣兼睇車。相關門票即日起公開發售，車迷亦可透過參加有獎遊戲免費贏取是次汽車影院體驗門票。詳情可留意BMW Hong Kong官方Facebook。

BMW M Town Never Rests：不夜之城 汽車影院體驗

日期： 4月16日至18 日（共7場）

地點: The Grounds at AIA Vitality Park

時間： 8:00am至12:00nn；1:30pm至5:30pm；7:00pm至11:00pm

門票： HK$580-$1,080不等