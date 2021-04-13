新片勾起童年回憶　李璧琦憶父母吵架離家爆喊

演員李璧琦（Becky）在新片《等一個擁抱》中與龔柯允（Karen）飾演兩姊妹，兩人童年時被戲中父親陳友拋棄，不少戲份都相當椎心，其中一場Karen與陳友吵架吵得面紅耳赤，令在門外的Becky非常難過，勾起她埋藏多時的童年單親家庭不愉快回憶，看回放忍不住觸動落淚。

Becky透露當日拍攝家人大吵大鬧的情景更曾經發生在她童年身上，她說：「童年時父親離開咗屋企，相隔好多年後父母因為要討論一啲事而再見面，當時我已經長大成人，當晚準備踏入家門，聽到父母鬧交鬧得好大聲，呢個畫面、聲音同戲入面情節好相似，當時嘅我就離開咗屋企同不由自主咁喊。直到近年有機會去諮詢專業人士，原來我好細個時嘅恐懼一直無處理到，所以一聽到差唔多嘅聲音、加上同樣企門外面潛意識有好多感覺衝出嚟，係控制唔到，所以呢個場口對我嚟講好真實。」

戲外Becky、Karen與陳友拍攝得非常開心，一有空檔時就一齊討論音樂，Karen說：「有時拍攝空檔友哥會畀音樂片我哋睇、一齊傾下，或者友哥講起某隻歌就會起beat，我哋一齊唱，間中仲會一齊jam歌，大家多咗默契。」