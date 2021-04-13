32D張秀文變身AV女優　搞乜隻腳傷晒？

藝人張秀文、敖嘉年及蔣家旻等，晚上現身電視城，出席主演劇集《欺詐劇團》網上宣傳活動。該劇只得8集，但製作認真、拍足兩、三個月，而為配合myTV SUPER周年，將於4月16日一口氣於myTV Gold上架。

冇膽晒性感

該劇題材踩界，牽涉到AV女郎等話題，扮演劇團女優的秀文為籌募資金開拍電影，竟以AV女優身份影封面呃人。而「AV影碟」製作相當認真，秀文特意穿上性感內衣拍照，再加上「最強素人」、「D Cup」等敏感字眼製成實物，幾可亂真，成為劇集彩蛋！秀文受訪時笑言：「好真實。（真係D Cup？）要講㗎⋯32D，我應該瘦咗。（要着內衣喎！）真係近期最性感嘅1次，我發覺我自己愈嚟愈冇膽，唔可以好似以前咁（性感）。」

玩遊戲受傷

談到戲內性感演出，她說：「首集我就要盛裝去見老闆，希望攞到電影資金，可惜對方最終冇出現，造型好冷艷，騷晒我身材出嚟！」記者赫然發現其玉腿布滿紅印及瘀痕，她解釋說：「因為近排多咗返嚟公司，電視城好多蚊。咁我參加綜藝節目玩遊戲，同森美一齊跌，兩敗俱傷，佢擦走咗啲皮，我就瘀晒。」