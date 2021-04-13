Yumi.K「G峰」擺上枱　獲楊丞琳助吸百萬粉絲

台灣網紅Yumi.K挾着巨峰G奶成為KOL界頂級紅人，身材火辣的她去年獲台灣歌手楊丞琳加持後，人氣飆升令粉絲人數衝破百萬大關，勢不可擋。

Yumi.K擁有G Cup豐滿身材，在KOL界甫出道已成為焦點。身為楊丞琳忠粉的她，追隨偶像15年之久，去年她到小巨蛋欣賞偶像《LIKE A STAR》台北站巡迴演唱會，悉心打扮以一件性感白色外衣現身，內裏真空令其G奶破繭而出，效果相當震撼。相片火速在網上瘋傳而成為熱話，更令Yumi.K一舉成名。

水着照撒網

性格爽朗毫不吝嗇身材的Yumi.K，其社交網充斥泳裝和開胸裝的相片，G奶滿布令人目不暇給。其撒手鐧莫過於將巨峰「擺上枱」，邊自拍用餐美食照，邊利用枱邊承托雙峰，成為讓網民最亮眼的地方。此外，她亦喜歡收藏名牌包包，除了用作配搭服裝外，亦會用手袋抬胸作為借力，令咪咪稍作休息。崇尚寫意生活的她，除了喜歡陽光和海灘外，於疫情爆發前不時到外地旅行大解放，追求自由生活。

姓名：Yumi.Kk

別號：G奶巨峰

年齡：30歲

身高：1米63

三圍：34G、25、34

興趣：Cosplay